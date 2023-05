Mann wirft in Berg mit schwerem Kerzenständer nach Hotelgast

Mit Hilfe benachbarter Polizeidienststellen wird psychisch auffällige Person überwältigt

Berg - Ein psychisch auffälliger Gast randaliert in einem Hotel in Berg, weil ihm der Alkoholausschank verwehrt wird.

Er bewarf einen Gast mit einem schweren Kerzenständer und verletzte ihn leicht, teilt die Polizeiinspektion Starnberg mit. Zuvor bedrohte er einen Autofahrer und einen Tankwart.

Fußgänger fordert in Starnberg Koks und Zigaretten von Autofahrer

Am Freitag um kurz vor Mitternacht verständigte ein Autofahrer (19) den Polizeinotruf, nachdem er an der Kreuzung Buchhofstraße/Berger Straße in Starnberg wegen eines Fußgängers auf der Fahrbahn anhalten musste. Der Fußgänger forderte den jungen Starnberger durch die heruntergelassene Seitenscheibe auf, ihm Koks und Zigaretten auszuhändigen, ansonsten werde er ihn umbringen. Der junge Mann ging auf die Forderung nicht ein, gab Gas und fuhr davon.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Mann verlief zunächst ohne Erfolg. Etwa eine halbe Stunde später meldete ein Tankwart, dass ein Mann mit Gewalt die verschlossene Eingangstür zum Verkaufsraum öffnen möchte, obwohl die Tankstelle an der Münchener Straße zu diesem Zeitpunkt über den Nachtschalter betrieben wurde. Der Täter entfernte sich vor Eintreffen der Polizeistreifen vom Tankstellengelände, konnte aber nach kurzer Zeit von den Beamten gestellt werden.

32-jähriger Starnberger erhält Platzverweis an Tankstelle in Starnberg

Dem 32-jährigen Starnberger wurde ein Platzverweis erteilt und bei weiterer Auffälligkeit eine Ingewahrsamnahme angedroht. Weitere zweieinhalb Stunden später, gegen 3 Uhr, betrat der 32-Jährige ein Hotel in Berg. Der Hotelier und ein Gast befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Restaurant. Der 32-Jährige verlangte den Alkoholausschank, was ihm aufgrund der Uhrzeit verwehrt wurde. Der ungebetene Gast war so erbost, dass er einen spitzen Kerzenständer aus Metall nahm und in Richtung der zwei Personen warf. Der 56-jährige Gast konnte den Treffer gegen seinen Kopf durch eine Abwehrhaltung verhindern, erlitt jedoch am Unterarm eine Schnittwunde.

Psychisch auffälliger Mann wirft in Großküche mit Gegenständen um sich

Anschließend verschanzte sich der 32-Jährige in der Großküche. Er warf mit Gegenständen um sich und schaltete diverse Küchengeräte sowie Herde ein. Aufgrund der Bedrohungslage wurde die Polizeiinspektion Starnberg mit starken Kräften der angrenzenden Dienststellen des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord sowie der benachbarten Polizeipräsidien München und Oberbayern Süd unterstützt. Der 32-Jährige konnte überwältigt werden. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Nach ambulanter Behandlung in einer Klinik wurde der psychisch auffällige Mann in eine geschlossene Fachklinik eingewiesen.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen diverser Straftaten eingeleitet. (kb)