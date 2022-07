Maren Münkel ist neue Präsidentin des Rotary Club Wörthsee

Andreas Stipp übergibt sein Amt als Rotary Präsident beim RC Wörthsee an Maren Münkel. © Melanie Kölsch

Wörthsee - Der Rotary Club Wörthsee hat eine neue Präsidentin. Turnusgemäß übergab Past-President Anreas Stipp aus Wörthsee die rotarische Präsidentenkette an die Journalistin und PR-Expertin Maren Münkel aus Zankenhausen.

In Stipps Präsidentschaft fielen zahlreiche Hilfsaktionen des Clubs, wie eine Spende von 1.500 Euro an das Kinderhospiz in Dießen sowie die Weiterentwicklung der Hilfe in Afrika sowie des Rundwanderwegs um den Wörthsee.

Für ihre einjährige Amtszeit hat sich die neue Rotary-Präsidentin Maren Münkel vorgenommen, die Zusammenarbeit mit den Rotary Clubs in der Region zu stärken, aber auch das eigene Clubleben weiter zu beleben. So stehen eine Clubreise nach Passau und ein Treffen mit dem italienischen Partnerclub RC Cairoli an.

Außerdem sind Benefizaktionen geplant, unter anderem eine im Frühsommer 2023. Letztere sollte eigentlich schon 2022 stattfinden, musste dann aber wegen Corona abgesagt werden. Auch das Schwimmtraining für Kinder mit der Wasserwacht Wörthsee sowie das beliebte Wörthseeschwimmen stehen auf der Agenda. Maren Münkel ist zum zweiten Mal Präsidentin des Rotary Club Wörthsee. Sie leitete im rotarischen Jahr 2016/17 die Geschicke des Clubs.