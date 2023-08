Margarethe von Trotta und Ulrich Seidl kommen nach Starnberg

Margarethe von Trottas Film „Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste“ mit Vicky Krieps und Ronald Zehrfeld wird beim Fünf Seen Filmfestival gezeigt. © Alamode Film

Landkreis – Am 22. August feiert das 17. Fünf Seen Filmfestival Eröffnung mit Margarethe von Trottas Film „Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste“. Die Regisseurin kommt als Ehrengast zum Festival.

Sie wird ihren Film im Seebad Starnberg persönlich vorstellen. Im Zentrum des Films steht die Beziehung von Ingeborg Bachmann und Max Frisch, dargestellt werden sie von Vicky Krieps und Ronald Zehrfeld. Die Besucher des Fünf Seen Filmfestivals können den Film schon zwei Monate vor dem deutschlandweiten Kinostart sehen.

Am folgenden Tag, 23. August, präsentiert das Festival eine kleine Werkschau mit drei Filmen aus dem großen Oeuvre von Margarethe von Trotta: „Das zweite Erwachen der Christa Klages“ (1978), „Rosa Luxemburg“ (1986) und „Hannah Arendt“ (2012). Die Filmemacherin wird bei den Vorstellungen anwesend sein.

Regisseurin Maria Schrader kommt zum Fünf Seen Filmfestival nach Starnberg

Neben Margarethe von Trotta und der bereits angekündigten Regisseurin Maria Schrader kommt Ulrich Seidl als dritter Ehrengast zum Fünf Seen Filmfestival. Der vielfach ausgezeichnete österreichische Autor, Regisseur und Produzent kommt am 25. und 26. August. Er zeigt die Deutschlandpremiere von „Böse Spiele“. Der Film vernetzt Seidls letzte beiden Spielfilme „Rimini“ und „Sparta“, die ebenfalls beim FSFF zu sehen sind, zur Familiengeschichte. Dabei ist dieses so herausfordernde wie herausragende Opus magnum nicht eine alternative Version, sondern eine ganz neue Vision. Außerdem laufen Seidls Filme „Import Export“ und „Paradies: Liebe“.

Fünf Seen Filmfestival: Vorführungen in Starnberg, Seefeld, Gauting und Weßling

Festivalleiter Matthias Helwig: „Es ist uns eine große Ehre, Margarethe von Trotta und Ulrich Seidl bei unserem Festival zu begrüßen. Margarethe von Trottas Bedeutung für die deutsche Filmgeschichte ist unstrittig: Sie hat unzählige wichtige Filme gemacht und war eine Pionierin in einer Branche, die viel zu lang extrem männlich dominiert war. Die jüngeren Filmemacherinnen verdanken ihr viel, und wir Zuschauerinnen und Zuschauer ebenfalls. Ich bin voller Bewunderung für sie. Ulrich Seidl habe ich mir seit langem als Gast gewünscht, es ist wunderbar, dass es nun klappt. Es dürfte weltweit wenige Filmemacher mit einer solch singulären Handschrift geben. Wie schön, dass wir unser Publikum sogar zur Deutschlandpremiere seines neuen Films einladen können.“

Das 17. Fünf Seen Filmfestival findet vom 22. bis 30. August in Gauting, Starnberg, Schloss Seefeld und Weßling statt. Der Ticketvorverkauf für die Filme von Margarethe von Trotta und Ulrich Seidl hat begonnen. (kb)