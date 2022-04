Mariela Scheidl zeigt im Rathaus Herrsching ihre Bilder

Teilen

Mariela Scheidl stellt ab 1. Mai im Herrschinger Rathaus ihre Bilder aus. Unser Bild zeigt die gebürtige Peruanerin mit Kulturreferent Hans-Hermann Weinen. © Gemeinde Herrsching

Herrsching - Mariela Scheidl zeigt ab 1. Mai im Herrschinger Rathaus ihre Werke. Die gebürtige Peruanerin ist begeistert vom Ammersee.

Geboren ist sie in Puno am Titicaca See, am höchst gelegenen See der Welt mit über 3800 Metern Höhe über dem Meeresspiegel und mit einer Fläche, die 180 mal größer ist als die des Ammersees. „Was diese beiden Seen verbindet, ist die Schönheit der Natur und die unterschiedlichen Stimmungen und Farben bei Wetterereignissen“, sagt sie.

Seit 27 Jahren wohnt Mariela Scheidl am Ammersee und ist von der Landschaft dort fasziniert. „Kunst, Farben und die Natur haben mich immer schon interessiert“, so die Künstlerin. Deswegen hat sie 1997 mit Aquarell-Kursen angefangen, viele Landschaftsbilder gemalt und die meisten von ihnen an Freunde und Bekannte verschenkt. Mit Acrylmalerei hat sie 2008 angefangen, „vor allem wegen der Größe der Bilder und der abwechslungsreichen Technik“. Hauptsächlich abstrakte Kunst. Aus Platzgründen hat sie diese Arbeit jedoch wieder eingeschränkt. „Momentan bin ich Spanischlehrerin an der Volkshochschule mit ganz netten Schülern“, diese Arbeit macht ihr Freude, „weil es eine weit verbreitete Sprache mit einer Vielfalt an Kulturen ist“.

Beim Morgenspaziergang entdeckt sie die Liebe zur Fotografie

Wenn Mariela Scheidl täglich früh morgens am Ufer des Ammersees entlang läuft, entdeckt sie die Liebe zur Fotografie, speziell die Aufnahmen der verschiedenen Stimmungen des Ammersees. Außerdem fasziniert sie der abendliche Sonnenuntergang, bei dem sich minütlich das Motiv ändern kann und kein Bild dem anderem gleicht.

Ausgestellt sind die Bilder von Mariela Scheidl von Sonntag, 1. Mai, bis Donnerstag, 30. Juni. Zugänglich ist die Bilderschau von Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr, und dienstags zudem von 14 bis 18.30 Uhr.