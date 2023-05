Markierungsarbeiten in Gilching behindern den Verkehr

Am Römerstein/Münchener Straße

Gilching - Am Donnerstag kann es in Gilching zu Verkehrsstauungen kommen. Grund sind Markierungsarbeiten.

Wie die Gemeinde erklärt, wird am kommenden Donnerstag, 25. Mai, die Gelbmarkierung der Abbiegespur Am Römerstein/Münchener Straße durch eine Weißmarkierung ersetzt. Bei schlechtem Wetter finden die Markierungsarbeiten alternativ am 31. Mai statt. Zudem baut der Gilchinger Bauhof die Gemeindeampel wieder auf. Während der Arbeiten kann es kurzfristig zu Stauungen kommen.

Abbiegespurt in Gilching wird zur Dauereinrichtung

„Eine Abbiegespur von Am Römerstein in die Münchener Straße zu schaffen hat sich bewährt“, so die Pressemitteilung der Gemeinde. Daher übernimmt sie diese Lösung und lässt die Spur weiß nachmarkieren.

Die Ampel und die Weißmarkierung bleiben somit auch nach Beendigung der Baustelle auf der Staatstraße, der Sanierung der Brücke südlich von Argelsried durch das Staatliche Bauamt Weilheim, bestehen, deren Umleitung die Stauungen anfänglich versucht haben. (kb)