„Marry Me“: Die Braut hat am Valentinstag Ja gesagt!

Von: Petra Straub

Ein perfektes Ambiente für einen Heiratsantrag. Entdeckt hat es eine Passantin am Steg 2 in Pöcking. Wer Z oder K kennt, deren Initialen sich auf den Luftballons befinden, darf sich gerne an den Kreisboten in Starnberg wenden. © Petra von Bülow

Pöcking-Possenhofen - Gänsehaut-Feeling am Valentinstag beim Spaziergang in Possenhofen am Starnberger See. Eine Passantin entdeckt am Nachmittag ein perfektes Ambiente für einen Heiratsantrag. Mittlerweile wissen wir, dass die Braut Ja gesagt hat zu ihrem Zukünftigen. Doch um welches Paar handelt es sich?

Die Buchstaben Z und K zieren rotglänzende Luftballons auf dem Steg. Vasen mit rote Rosen und Kerzen flankieren den roten Teppich, an dessen Ende in großen Lettern ein „Marry Me“ prang: Davon träumt wohl jeder romantische Mensch, der sich binden möchte. Am Valentinstag überraschte ein gefühlvoller Bräutigam seine Angebetete auf dem Steg 2 in Pöcking-Possenhofen vor dieser traumhaften Kulisse mit einem Heiratsantrag.

Mittlerweile wissen wir, dass dort ein Mann um die Hand seiner Partnerin anhielt. Denn Sandor Nemeth aus Pöcking hat die Zeremonie vom Steg 1 aus mit einem Auge verfolgt, wie er uns erzählt. Dort arbeitet der Mann in der Gastronomie im Service.

Die Braut wird mit verbundenen Augen auf den Steg in Possenhofen geführt

Die Herzdame trug ein rotes Kleid, berichtet Sandor Nemeth. Ihr Zukünftiger hat sie „mit verbundenen Augen vom Parkplatz über den ganzen Kiesweg vorsichtig zum Steg geführt“. Zahlreiche Personen seien an dem traumhaft schönen Dienstag zu dem Anlass an den Starnberger See gekommen. Wahrscheinlich ist das Brautpaar aus dem Münchener Raum, vermutet der stille Beobachter. Darauf deuteten die abgestellten Pkw mit Münchener Kennzeichen hin.



Wohnt das Brautpaar von Pöcking-Possenhofen in München?

Dass die Braut ihrem Liebsten in Possenhofen tatsächlich die Ehe versprochen hat, können wir nicht zu hundert Prozent bestätigen. Doch Sandor Nemeth hat „Jubel und den Applaus gehört“, was darauf hindeutet, dass die Frau tatsächlich Ja gesagt hat.



Die Spaziergängerin, von der unser Bild stammt, wäre gerne dabei gewesen, als der junge Mann mit seinem süßesten Lächeln und vielleicht mit einem funkelnden Verlobungsring in der Jackentasche versuchte, die passenden Worte für seine Liebste zu finden. Sie verweilte deshalb ein wenig auf der Wiese vor dem Steg, in der Hoffnung, noch einen Blick auf das junge Glück zu erhaschen. Leider blieb ihr dieser Wunsch verwehrt.

Valentinstags-Brautpaar von Pöcking-Possenhofen bitte melden

Und auch die Seenschifffahrt in Starnberg, die benachbarte Wasserwacht und die Gemeinde konnten keine näheren Angaben zu dem Paar machen. Deshalb bitten wir unsere Leserinnen und Leser um Mithilfe: Wer weiß, um welches Paar es sich handelte, wird gebeten, die Redaktion per E-Mail an redaktion-sta@kreisbote.de zu kontaktieren.