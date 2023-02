„Marry Me“: Hat der Lieblingsmensch am Valentinstag in Possenhofen Ja gesagt?

Von: Petra Straub

Ein perfektes Ambiente für einen Heiratsantrag. Entdeckt hat es eine Passantin am Steg 2 in Pöcking. Wer Z oder K kennt, deren Initialen sich auf den Luftballons befinden, darf sich gerne an den Kreisboten in Starnberg wenden. © Petra von Bülow

Pöcking-Possenhofen - Gänsehaut-Feeling beim Spaziergang in Possenhofen am Starnberger See am gestrigen Valentinstag. Eine Passantin entdeckt am Nachmittag ein perfektes Ambiente für einen Heiratsantrag. Doch welche oder welcher Z oder K wurde um ein Ja gebeten?

Davon träumt wohl jeder Romantiker, der sich binden möchte: Ein überraschender Heiratsantrag mit viel Gefühl an einem traumhaften Ort. Ob die Person, die um die Hand des oder der Liebsten angehalten ha,t die richtigen Worte gefunden hat, wissen wir nicht. Doch eines steht fest: Bei der Auswahl und Ausstattung des Ambientes hat sie sich unheimlich ins Zeug gelegt.

Rote Rosen und Kerzen am Valentinstag auf Steg 2 in Pöcking

Auf dem Steg 2 in Pöcking wurde gestern ein roter Teppich ausgerollt und wurden unzählige Vasen mit roten Rosen aufgestellt, die abwechselnd mit weißen Kerzen Spalier standen auf dem Steg. Eingerahmt von Rosenblättern und roten Luftballons mit den Initialen Z und K schritt die Herzdame oder der Herzbube dann wohl bis zum Ende des Stegs, wo - und das ist nur eine Vermutung - der aufgeregte Herzenspartner in schicker Kleidung, mit dem süßesten Lächeln und vielleicht mit einem funkelnden Verlobungsring auf ein Ja wartete.

„Marry Me“ - hat der Lieblingsmensch in Pöcking Ja gesagt

Die aufgestellten Buchstaben M A R R Y M E bereiteten den oder die Liebste auf dem roten Teppich vor herrlich sonniger Seekulisse darauf vor, mit welcher Frage er oder sie am Ende konfrontiert würde. Wir hoffen natürlich auf ein Ja, auf das mit zitternden Händen, weichen Knien und zarten Küssen bei einem Gläschen Champagner angestoßen wurde.

Hochzeitspaar aus Pöcking, bitte melden!

Gerne berichten wir über die Geschichte hinter dieser überwältigenden Kulisse. Hat Sie oder Er tatsächlich Ja gesagt? Was verbindet das Hochzeitspaar mit dem traumhaften Ort? Die Kreisboten-Redaktion ist per E-Mail unter redaktion-sta@kreisbote.de erreichbar. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen.