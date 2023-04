Matthias Leis heuert am Starnberger See an

Von: Petra Straub

Seit 100 Tagen im Amt: Quereinsteiger Matthias Leis aus Eberfing hat das Steuer der Seenschifffahrt am Starnberger See übernommen. © Petra Straub

Starnberg - 800 Fahrgäste drehten am Ostersonntag mit dem Elektromotorschiff MS Berg ihre erste Runde auf dem Starnberger See. Am Ostermontag waren es sogar 1.200. Der neue Betriebsleiter der Seenschifffahrt in Starnberg, Matthias Leis, ist zufrieden mit der Resonanz zum Saisonbeginn und hofft, dass sich die Fahrgastzahlen dieses Jahr auf Vor-Corona-Niveau einpendeln. 100 Tage ist der 37-Jährige aus Eberfing nun im Amt.

Schnellen Schrittes kommt Matthias Leis zum Gesprächstermin mit dem Kreisboten Starnberg. Sein Terminkalender weist kaum Lücken auf. Doch es ist ihm nicht anzusehen, dass er wieder bis spät in die Nacht gearbeitet und schließlich erstmals auf dem Sofa in seinem „Hobbyraum“, wie er sein Büro bei der Seenschifffahrt in Starnberg nennt, übernachtet hat. Das Büro seines Vorgängers, das wegen des Blicks auf den See sicher eines der schönsten in der Kreisstadt ist, hat er seinem Stellvertreter Norbert Hempell aus Feldafing überlassen, der seit 30 Jahren bei der Schifffahrt arbeitet. Als technischer Betriebsleiter soll dieser „nah bei der Mannschaft sein“, und er selbst, in seinem „Hobbyraum“, verbunden mit der Verwaltung. Matthias Leis ist seit Jahresbeginn Betriebsleiter der Seenschifffahrt in Starnberg. Er wechselte 2022 vom Ammersee an den Starnberger See, wollte dort stellvertretender Betriebsleiter werden. Doch nach einem Hineinschnuppern in den Betrieb hatte er den Stellvertreterposten nicht lange inne. Sein Vorgänger Markus Färber schied unerwartet aus und Leis übernahm auf Bitte der Bayerischen Seenschifffahrt die volle Verantwortung.

Gleich zu Beginn ein Mammutprojekt zu bewältigen

Sein neues Arbeitsfeld fordert ihn heraus und erfüllt ihn auch mit Freude, sagt Leis. In den ersten Monaten führte er viele Gespräche mit Vertretern von Politik, Verwaltung, Tourismus und Wasserrettung. „Sicherheit auf dem Wasser darf kein Kompromiss sein. Man muss mit der Unvernunft der Leute leben“, das ist der Grund, weshalb er den Dialog und mit seinen Partnern nach Lösungsmöglichkeiten sucht, die Freizeitnutzung des Sees sicherer zu machen.

„Schlaflose Nächte“ hat ihm gleich zu Beginn „ein Mammutprojekt“ bereitet. Der drei Tonnen schwere Antrieb der MS Starnberg musste bei der Firma Schottel in Spay am Rhein überarbeitet und dafür ausgebaut, transportiert und wieder eingebaut werden. „Ich hab die Kollegen fluchen gehört“, erinnert sich Leis, nun mit einem Lächeln auf den Lippen. Denn trotz Terminverschiebung hat alles gut geklappt.

Ab 29. April drehen drei Schiffe auf dem Starnberger See ihre Runden

Dieser Tage wurde die MS Starnberg nach der Überarbeitung an Land zu Wasser gelassen. Denn mit den wärmeren Temperaturen steigt die Nachfrage und wird die Flotte zum 29. April auf drei Schiffe erweitert. Spätestens dann soll auch das neue Kassensystem an Bord und an den Steghäusern funktionieren, das der Besatzung die Arbeit erleichtern und die zeitlichen Abläufe zudem verkürzen soll, so Leis. Ob Gefahr besteht, dass wegen Niedrigwassers (wie 2022 an den Anlegestellen Bernried und Possenhofen) erneut Schifffahrten ausfallen müssen. Diese Frage kann Leis zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. Er weist jedoch auf den aktuell niedrigen Pegel hin und deutet an, dass man auf eine solche Situation vorbereitet sei.

Das 32-köpfige Team der Seenschifffahrt in Starnberg ist wieder komplett

Dass der Saisonstart zu Ostern trotz des kühlen Wetters gelungen ist, freut Leis. Er wirbt zugleich für Verständnis dafür, dass die Fahrtpreise dieses Jahr stärker gestiegen sind als in den Vorjahren und erklärt dies mit den höheren Energie- und Materialkosten. Froh ist er auch darüber, fehlendes Personal – Schreiner, Schlosser und Mechaniker – gefunden zu haben. Das 32-köpfige Team steht bei ihm an erster Stelle. „Alleine wäre ich auf verlorenem Posten“, sagt der Groß- und Außenhandelskaufmann, der seit 2012 bei der Bayerischen Seenschifffahrt angestellt ist. Der Landwirtssohn machte den Schiffsführerschein am Ammersee, arbeitete dort als Matrose, Kassier und zuletzt als Schiffsführer.

„Die Schifffahrt ist die DNA des Sees“

„Die Schifffahrt ist die DNA des Sees“, sagt Leis. Und das soll auch so bleiben. Denn ohne die Dampfer würde auf dem Starnberger See sicher vielen Ausflüglern und Urlaubern etwas fehlen. In seinem Büro in Starnberg hängt nun ein Bild von Franz Josef Strauß, der einmal gesagt hat, „Everybody‘s Darling ist everybody‘s Depp“. Wie der ehemalige bayerische Politiker will Leis es halten und wegweisende – und manchmal vielleicht auch unpopuäre – Entscheidungen treffen, „um den Fahrgästen der Seenschifffahrt ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern“.