Matthias Vilsmayer auf Platz 12

Teilen

Zufriedene Gesichter bei den Delegierten aus Starnberg: Dr. Harald Lossau aus Wörthsee, Hans-Georg Frinder aus Krailling, Dr. Thorsten Schüler aus Starnberg, Petra Gum aus Seefeld, Fred Rauscher aus Gauting und der Gilchinger Matthias Vilsmayer. © Foto: privat

Gilching/Unterschleißheim – Zur Delegiertenversammlung der Freien Wähler Oberbayern kamen am Wochenende 94 Teilnehmer ins Bürgerhaus Unterschleißheim. Auf der Tagesordnung stand die Aufstellung der Oberbayernlisten für die Landtags- sowie die Bezirkstagswahlen im Herbst. Vize-Landrat, Kreis- und Gemeinderat Matthias Vilsmayer aus Gilching wählten die Delegierten als Landtagskandidat auf einen erfolgreichen Platz 12.

In seiner Ansprache betonte der Bezirksvorsitzende Florian Streibl, dass die Freien Wähler als drittstärkste Kraft im Bayerischen Landtag seit 15 Jahren eine wichtige Rolle spielten. Wobei Oberbayern als größter Regierungsbezirk mit seiner wirtschaftlichen Kraft eine zentrale Region sei, die den Freistaat Bayern sowohl in Punkto gesellschaftliches Leben wie auch in den Bereichen Wirtschaft und Soziales trägt. Streibl äußerte außerdem die Hoffnung, dass berechtigte Aussicht bestehe, im Herbst für die Freien Wähler ein weit besseres Ergebnis zu erzielen, als es noch vor fünf Jahren der Fall war und so auch mehr Kandidaten in den Landtag einziehen werden. Stolz zeigten sich die Freien Wähler abschließend auf ihre starke Oberbayernliste, auf der viele engagierte Kandidaten vertreten sind, aber auch erfahrene Kommunalpolitiker, stellvertretende Bürgermeister wie auch Vize-Landräte.



Unter anderem Matthias Vilsmayer. Der Starnberger Vize-Landrat wird mit einem erfolgversprechenden Listenplatz 12 als Landtagskandidat in den Wahlkampf ziehen. „Mit meinem Platz 12 bin ich sehr zufrieden und ich hoffe auch, mich künftig im Landtag für Themen einsetzen zu können, die unseren Bürgern unter den Nägeln brennen. Dazu gehören soziale Sicherheit gleichermaßen sowie Anstrengungen, den Freistaat Bayern auf allen Bereichen, die das Wohl der Menschen im Fokus haben, aktiv zu unterstützen“, sagte Vilsmayer nach seiner Wahl. Aktuell sitzen 27 Vertreter der Freien Wähler im Landtag. Aufgestellt wurde außerdem die Oberbayern-Liste für den Bezirkstag. Petra Gum aus Seefeld, Kreis- und Gemeinderätin der Freien Wähler, Stimmkreiskandidatin für den Bezirkstag, ist auf Liste 3 Platz 32 zu finden.