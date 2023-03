Mehr lernen über Künstliche Intelligenz in Gilching

In Punkto Digitalisierung auf einer Welle: CSU-Ministerin Judith Gerlach und Starnbergs stellvertretender Landrat Matthias Vilsmayer (FW). © privat

Gilching – Künstliche Intelligenz, insbesondere das neu auf den Markt gekommene Textprogramm „ChatGpt“, begeistert derzeit Menschen aller Altersgruppen. Um weiter in die digitale Welt einzusteigen und sie auch zu verstehen, laden Matthias Vilsmayer von „blueants“ und Dagmar Schuller von „audeering“ junge Menschen ein, die beiden Experten mit Fragen zu löchern.

Künstliche Intelligenz (KI)? Bis vor kurzem wussten nur Insider und Wissenschaftler, was es damit auf sich hat. Mittlerweile aber werden immer mehr Möglichkeiten vorgestellt, die ausschließlich mit KI möglich sind. Seien es neuartige Prothesen als Ersatz für amputierte Hände, die Erkennung von schlummernden Krankheiten über Stimmproben oder aber ein aktuelles Textprogramm, das sich „ChatGpt“ nennt und auf Aufforderung Gedichte, Krimis, Rezepte oder Geschichten schreibt. Noch ist „ChatGpt“ nicht perfekt, doch es lässt erahnen, dass künftig Journalisten, Autoren, Schüler und Redenschreiber nicht zögern werden, sich des Text-Programms zu bedienen.

Vortrag von Digitalministerin Judith Gerlach beim CSU-Neujahrsempfang in Gilching

Einen Vortrag zu diesem Thema hielt Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach auf dem CSU-Neujahrsempfang in Gilching. „Mein Sohn geht jetzt in die erste Klasse. Er wird in einer neuen, in einer komplett digitalen Welt aufwachsen. Bis er ins Berufsleben einsteigt, wird es Berufe geben, von denen wir heute noch gar keine Ahnung haben.“ Gerlach mahnte aber auch, „das Heft stets in der Hand zu behalten und nicht aufzuhören, zu lernen, wie Dinge funktionieren“. Ein Thema, dass bei manch‘ Schülern und Auszubildendem für Unsicherheit sorgt. „Ich weiß heute schon, dass das, was ich momentan lerne, morgen überholt sein kann“, betonte Benjamin Krebs (23), angehender IT-Experte aus Gilching. „Einerseits kann KI uns helfen, viele Aufgaben effizienter und schneller zu erledigen, was Zeit und Ressourcen spart. Andererseits kann es dazu führen, dass bestimmte Arbeitsplätze überflüssig werden. Es ist daher wichtig, dass wir in Bildung und Weiterbildung investieren, um sicherzustellen, dass wir Menschen die Fähigkeiten erwerben, die für die Arbeitswelt von morgen erforderlich sind.“

Matthias Vilsmayer von „blueants“ in Gilching will Jugendliche mit KI vertraut machen

Für Matthias Vilsmayer, Chef von „blueants“ in Gilching, längst ein Thema, das sowohl am heimischen Küchentisch wie auch in seiner Firma heftig diskutiert wird. „Ich habe drei Töchter im Alter von 16, 18 und 20 Jahren. Noch wissen sie nicht, wohin die Entwicklung geht. Unsere Kinder wachsen in eine Zeit hinein, in der sich alles ändert und nichts so bleibt, wie es einmal war.“ Interessiert verfolgte Vilsmayer, selbst Experte in Punkto Digitalisierung, auch dem Vortrag von Judith Gerlach. „Die Staatsministerin hat den Besuchern in einer ungemein erfrischenden und dynamischen Art die Themen Künstliche Intelligenz und Digitalisierung nahegebracht. Durch ihren Vortrag und in einem anschließenden kurzen Gespräch hat sie mich auch in meiner Idee bestärkt, mehr noch auf junge Menschen zuzugehen und sie mit diesem neuen Thema vertraut zu machen.“

Dagmar Schuller von „audeering“ in Gilching lädt am 9. März zum KI-Treffen ein

Mit ins Boot holte Vilsmayer die Geschäftsführerin der Firma „audeering“, Dagmar Schuller, eine weltweit agierende Vorreiterin in Punkto Künstliche Intelligenz. Eingeladen zu einem ersten Meeting sind junge Menschen, die sich aufs Berufsleben vorbereiten oder auch mitten in der Ausbildung oder im Beruf stehen. Termin in den Räumen von „audeering“ in Gilching ist am Donnerstag, 9. März, 16 Uhr. Da nur begrenzt Platz besteht, sind Anmeldungen unter info@blueants.de erforderlich. Im Antwort-Mail gibt es die genaue Adresse beziehungsweise wird geklärt, inwieweit eine Mitfahrgelegenheit benötigt wird. (kb)