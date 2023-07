Mehr Transparenz erwünscht im Stadtrat in Starnberg

Von: Thomas Lochte

Es geht wieder um das Thema Bahnhof See beim Starnberger Stadtrat. Einige Mitglieder wünschen sich mehr Transparenz in Sachen Finanzierung des Projekts. © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Starnberg - Die mittlerweile fraktionslose Stadträtin Anke Henniger hat mit einem der FDP zugeschriebenem Antrag im Plenum reichlich Gegenwind geerntet.

Henniger hatte mit dem bereits am 20. März eingebrachten Antrag gefordert, dass es künftig eine „monatliche Berichtspflicht“ des 1. Bürgermeister Patrick Janik „zum Fortschritt der Bemühungen um eine Finanzierung des Projekts“ (Seeanbindung) geben solle sowie eine Liste aller für diesen Zweck zum Verkauf stehenden Flächen, einen entsprechenden Finanzierungsplan und ein Konzept für eine Finanzierungsgesellschaft.

Starnberger Stadtratsmitglieder sehen Vorpreschen als Misstrauensvotum

Bei der Stadtratssitzung wurde dieses Vorpreschen von einigen Mitgliedern als eine Art Misstrauensvotum gegenüber dem (im Urlaub weilenden) Janik empfunden und teils scharf gekontert: „Was für eine Feindseligkeit und was für ein Misstrauen hier aufgebaut wird“, entfuhr es Christiane Falk (SPD), sie erwarte von den Stadträten grundsätzlich, dass man dem Bürgermeister Vertrauen entgegenbringe, so Falk: „Die Dinge erst mal abwarten und dann darüber beraten!“ Sie empfahl Henniger, „hier mal nicht so einen Wirbel zu machen und stattdessen die Kontakte zum FDP-Bundesfinanzminister besser zu nutzen“. Die Sitzung leitende Janik-Stellvertreterin Angelika Kammerl (CSU) und Stadtbaumeister Stefan Weinl erläuterten, dass es gegenwärtig in vertraulichen Gesprächen darum gehe, Finanzierungszusagen und Absichtserklärungen der Verhandlungspartner zu erhalten – erst dann könnten (Zwischen-)Ergebnisse vorgestellt werden, die bekanntlich bis Ende des Jahres vorliegen müssen und dann über die gesamte Seeanbindung entscheiden dürften. Sollten zuvor bereits Beschlüsse erforderlich sein, werde jeweils eine Vorlage hierzu angelegt, erklärte Kammerl. Henniger insistierte: „Ich kann mich nicht erinnern, dass ich informiert worden bin“, so die Antragstellerin, die sich mehr Transparenz wünschte, und das regelmäßig.

„Schärfe und Unterstellungen“ bringen Ludwig Jägerhuber in Rage

Ludwig Jägerhuber (CSU) brachte dieses Gebaren der „Schärfe und Unterstellungen“ in Rage: Die Zeit würde gar nicht ausreichen, das „Hü und Hott der FDP in den vergangenen 40 Jahren“ abzubilden. Er sei sich zwar auch nicht sicher, ob das Projekt Seeanbindung gelingen werde, doch es habe „eine Chance verdient“, ohne vorher zerredet zu werden, so Jägerhuber. Angelika Kammerl sprach in Richtung Henniger eine Vermutung aus: „Mir ist zu Ohren gekommen, dass die FDP die Seeanbindung gar nicht mehr möchte!?“ Zu alledem sagte die Antragstellerin nichts mehr – die FDP lud noch am Freitag zum Pressegespräch (wir berichteten). Franz Sengl (Grüne) wurde indes noch deutlicher: „Es ist überdeutlich, dass die FDP die Seeanbindung unter dem Deckmantel der Bürgernähe abschießen will!“ Er halte es für absurd, wenn sich auf einmal Grundstücksbesitzer am Oberfeld „Sorgen um die Finanzen der Stadt machen“, obwohl es denen nur um die Verhinderung des Wendegleises vor ihrer Haustür gehe.

Geheimniskrämerei der Stadt in Sachen Lenkungskreis-Besetzung?

Günther Glogger (WPS) sprach gleichwohl von „Geheimniskrämerei“ der Stadt und befürwortete Hennigers Vorstoß, und auch Michael Mignoli (BLS) fand „nichts so schlimm daran“, für mehr Informationsfluss in Sachen Seeanbindung zu streiten. Die Stadträtinnen und -räte verständigten sich letztlich darauf, den Antrag von „monatlich“ auf „fortlaufend“ umzuformulieren und so zu befürworten.



Weiteren Knatsch gab es um die Besetzung des sogenannten „Lenkungskreises“ zur Seeanbindung: Ursprünglich sollten diesem der 1. Bürgermeister Patrik Janik, im Vertretungsfall die 2. Bürgermeisterin Angelika Kammerl (CSU) sowie Franz Sengl (Grüne) und Thomas Beigel (CSU) angehören – ohne weitere Vertreter. Die WPS wollte mit dem Neu-Stadtrat Michael Landwehr nun ihrerseits jemanden entsenden, was Fraktionssprecher Johannes Glogger damit begründete, der Lenkungskreis sei ihm „zu CSU-lastig“. Glogger machte den Vorschlag, dass entweder Beigel oder Sengl zu Gunsten verzichten könnten. Die Rathausverwaltung hatte die Berufung dieser beiden mit ihren Vorkenntnissen des „umfangreichen und komplexen Sachverhalts“ der Seeanbindungsthematik begründet – Sengl und Beigel hatten bereits an den Verhandlungen der Stadt mit der Deutschen Bahn mitgewirkt. Um die entstehende Schärfe und gewisse Befürchtungen aus der Debatte zu nehmen, erklärte Landwehr dann, er werde gegebenenfalls konstruktiv und „nicht als Fundamentalopposition“ im Lenkungskreis mitarbeiten: „Ich sehe eher den partnerschaftlichen Aspekt der Zusammenarbeit, auch im Sinne von Transparenz“, so der Betriebswirt.



Dieses versöhnliche Statement bewog dann das gesamte Plenum dazu, Lenker als Stellvertreter für Beigel bzw. Sengl zu benennen, sollten diese verhindert sein. Er werde jedenfalls „an allen Vorgesprächen teilnehmen können“, versicherte Angelika Kammerl.