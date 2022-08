Mehre Vermisstensuchen halten Einsatzkräfte der Herrschinger Wasserwacht auf Trab

Teilen

Auch ein Polizeihubschrauber war am Ammersee im Einsatz. © panthermedia

Herrsching - Am vergangenen Sonntag (14.8.) wurde die Wachmannschaft der Wasserwacht Herrsching innerhalb von wenigen Stunden drei Mal alarmiert.

Kurz vor Wachende wurden Wasserretter telefonisch über eine vermisste Schwimmerin im Bereich Breitbrunn informiert. Die Bootsbesatzung machte sich direkt auf den Weg und parallel wurde die ILS Fürstenfeldbruck über die Meldung informiert. Sofort alarmierte diese weitere Wasserwachten, Taucheinheiten, die Drohne der Kreis-Wasserwacht Landsberg, einen Hubschrauber der Polizei und die Feuerwehr Breitbrunn.

Um einem möglichst großen Bereich auf dem Wasser abzusuchen, wurden mehrere Abschnitte mit insgesamt neun Booten gebildet. Hierbei koordinierte die „Herrsching 99/1“ die Suchkette mit zeitweise sechs Booten. Nach einer einstündigen Suche konnte die vermisste Schwimmerin wohlbehalten gefunden werden. Nur kurze Zeit später wurde wieder ein großes Aufgebot an Rettungskräften nach Buch alarmiert. Die Einsatzmeldung verhieß nichts Gutes: Die Wasserwacht musste nach einem Kollegen, selbst Wasserretter bei der Wasserwacht Schwabmünchen suchen. Es wurde angenommen, dass dieser den Ammersee von Schondorf nach Buch durchqueren wollte, jedoch aufgrund der mittlerweile vergangenen Zeit mit einem Unglück zu rechnen war. Schnellstmöglich wurde auch hier wieder eine Suchkette gebildet und der komplette Bereich an Land, aus der Luft und auf dem Wasser abgesucht. Eine gute halbe Stunde später konnte jedoch auch in diesem Fall Entwarnung gegeben werden, da der „Kamerad“ wohlbehalten am Ufer aufgefunden wurde.

Noch auf der Heimfahrt wurde die Wasserwacht vom Einsatzleiter nach Utting alarmiert. Passanten meldeten ein herrenloses aufblasbares Paddelboot. Innerhalb weniger Minuten konnte wieder eine Suchkette mit mehreren Booten gebildet und alles akribisch nach Personen abgesucht werden. Die Suche wurde durch die völlige Dunkelheit erheblich erschwert, was aber durch die gute Absprache und Zusammenarbeit ohne Probleme bewältigt werden konnte. Nach etwa einer Stunde ergebnisloser Suche wurde der Einsatz in Absprache mit der Polizei abgebrochen, die Einsatzkräfte konnten den finalen Heimweg antreten. Bei all den Einsätzen arbeiteten die Herrschinger mit den verschiedensten Einheiten zusammen. Unter anderem mit den Wasserwachten aus Utting, Dießen, Schondorf, Eching und Buch. Aus der Luft unterstützen die Drohne der Kreiswasserwacht Landsberg, Rettungshubschrauber der ADAC Luftrettung und eine Edelweißmaschine der Polizei. Außerdem übernahmen die Feuerwehren aus Breitbrunn, Schondorf und Buch die Landsuche. Der Rettungsdienst stand mit mehreren Fahrzeugen und einem Notarzt bereit. Auch das Kriseninterventionsteam war mit alarmiert.