Mehrere Ladendiebstähle in Starnberger Geschäften

Die Polizei berichtet von drei Diebstählen in Starnberg. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Starnberg - Mehrere Ladendiebe beschäftigen die Beamten der Polizeiinspektion Starnberg.

Kurz vor 10 Uhr machte am Dienstag ein 45-jähriger Mann aus Berg den Anfang, der in einem Drogeriemarkt in der Josef-Jägerhuber-Straße zwei Parfüms im Wert von 120 Euro einsteckte. Anschließend verließ er den Markt, ohne zu zahlen.

Ladendieb bezahlt Bier und stiehlt Socken und Steckdosenleiste

Gegen 11.30 Uhr war es ein 53 Jahre alter Mann aus Starnberg, der in einem Verbrauchermarkt in der Emslanderstraße mehrere Artikel nicht bezahlte. An der Kasse zahlte er zwar eine Dose Bier, jedoch hatte der Ladendetektiv zuvor beobachtet, wie er ein paar Socken und eine Steckdosenleiste in den Rucksack gesteckt hatte.

Starnberger wird im Baumarkt beim Stehlen erwischt

Gegen 13.45 Uhr bezahlte ein 75-jähriger Starnberger in einem Baumarkt in der Gautinger Straße mehrere Artikel und verließ den Kassenbereich. Auch er wurde daraufhin von einem Ladendetektiv angesprochen und ins Büro gebeten. In der Jackentasche fanden sich noch zwei Elektroverteiler im Wert von knapp acht Euro, die er zuvor nicht gezahlt hatte. Alle drei müssen sich nun strafrechtlich verantworten. (kb)