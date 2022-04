Mit 2,12 Promille verliert Autofahrer in Berg die Kontrolle über sein Fahrzeug

Der Alkoholtest bei dem 63-jährigen Autofahrer in Berg ergab einen Wert von 2,12. © Jochen Tack/IMAGO/Symbolbild

Berg - Ein 63-jähriger Autofahrer versucht am Waldrand in Berg-Höhenrain zu wenden - vergebens. Das liegt am immensen Alkoholkonsum.

Gestern Nachmittag, gegen 15 Uhr ereignete sich der Vorfall laut Polizei. Ein 60- jähriger Mann aus Höhenrain beobachtete, wie ein Fiat auf ein Grundstück in Höhenrain, Am Waldrand, fuhr. Als der Pkw trotz mehrerer Wendeversuche nicht vom Grundstück fahren konnte, gingen der Mann und die Grundstückseigentümerin zu dem Auto.

Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr

Da der Mann auf die beiden nicht verkehrstüchtig wirkte, riefen sie die Polizei. Diese konnte den Autofahrer aus Icking dann noch auf dem Grundstück antreffen. Ein freiwilliger Alkotest erklärte dann die Fahrweise des Mannes, er hatte eine Atemalkoholkonzentration von 2,12 Promille. Das Fahrzeug wurde auf dem Grundstück abgesperrt und bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.