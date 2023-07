Mit Bananen Tetris spielen in der Starnberger Stadtbücherei

Teilen

Bürgermeister Patrick Janik erhält einen Button von Büchereimitarbeiterin Elisabeth Buchner. © Stadt Starnberg

Starnberg - Buttons herstellen, mit Milch batiken und Geschichten anhören: Das Interesse war groß am Jubiläumsprogramm der Stadtbücherei Starnberg.

Am Samstag wurde in der Stadtbücherei in Starnberg kräftig gefeiert. Bereits seit 30 Jahren befindet sich die Stadtbücherei in den Räumlichkeiten des Alten Rathauses. Besonders begehrt war die Buttonmaschine - hier konnten sich die Besucherinnen und Besucher Buttons anfertigen lassen. Die Sommerferienleseclubteilnehmer erhielten dafür außerdem einen extra Stempel in ihr Sommerjournal, was die Gewinnchancen erhöhte.

Daneben konnten die Kinder an der MINT-Experimentierstation mit Milch batiken oder mit Bananen und Äpfeln Tetris mit dem „Makey Makey Experementierset“ spielen. Für mehr Inspiration erhielten alle Teilnehmenden eine Tasche mit einem Heft, um zuhause weitere Experimente durchzuführen.



Sogar eine Jubiläumspostkarte gibt es zum 30-Jährigen der Starnberger Bücherei

Zudem wurde unter anderem die Geschichte „Das Schaf Charlotte und seine Freunde“ vorgelesen. Auch die Jubiläumstüten, gefüllt mit einem Roman und einem Sachbuch sowie einer Jubiläumspostkarte fanden großen Anklang. Alle, die am Samstag keine Gelegenheit hatten, können sich noch die kompletten Sommerferien eine Jubiläumstüte ausleihen. Bei den Erwachsenen war vor allem der Flohmarkt und das Kaffee und Kuchenangebot sehr beliebt. „Es war schön, so viele bekannte und neue Besucherinnen und Besucher zu sehen. Vielen Dank an alle, die mit uns gefeiert haben“, freut sich Büchereileiterin Ilona Obermeier. (kb)