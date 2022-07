Mit dem Smoothie-Bike zum Stadtradeln in Starnberg

Klimaschutzmanagerin Josefine Anderer (v.l.), Radverkehrsbeauftragter Daniel Pichlmeier, Energie -und Umweltberater Herbert Schwarz mit den Anwärtern und Anwärterinnen des Landratsamtes, Lisa Anthonisen, Chris Nino Bernhardt, Alexander Schwab, Franziska Schwaighofer, Dominik Schmid und Mitarbeiterin Marie Makowka (Mobilitätsmarketing) bei der Aktion mit dem Smoothie-Bike. © Landratsamt

Starnberg - Gesund, munter und fit am Arbeitsplatz. Eine Aktion im Kantinenbereich des Landratsamts mit einem Smoothie-Bike lieferte jüngst einen besonderen Spaßfaktor samt vitaminhaltigem Drink.

Einige Nachwuchskräfte hatten sich in mehreren Projekttagen mit Aspekten der Nachhaltigkeit rund um die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN beschäftigt, berichtet das Landratsamt. Die Aktion mit dem Smoothie-Bike war eine praktische Umsetzung dazu, denn es war dank des Weltladens in der Region. „Mit der Vitaminbombe in Form von Smoothies obendrauf kann nichts mehr schief gehen. Das gibt Kraft fürs Radeln und für die Arbeit“, freute sich Landrat Stefan Frey über die Aktion.

Lisa Dietrich erklärt die Zusammensetzung von Smoothies

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung mussten sich dabei allerdings ganz schön abstrampeln: denn nur wenn der Smoothie-Mixer auf Hochtouren kam, wurde das Gemüse und Obst richtig fein und „smooth“. Nebenbei lieferte Lisa Dietrich vom Team Organisation wichtige Hinweise auf gesundheitliche Aspekte der Smoothies. So sollten sie nicht zu viel Obst, sondern auch Gemüse enthalten, damit nicht eine Fruchtzucker-Bombe das Gehirn nach dem Smoothie-Genuss lahmlegt.

Beim Radeln besteht das Infektionsrisiko senken

Abgesehen vom Zuckergehalt haben die selbstgemachten Smoothies den Vorteil, sich am regionalen und saisonalen Angebot der Zutaten zu orientieren, vom vermiedenen Verpackungsmüll ganz abgesehen. Schließlich kam den STAdtradel-Akteuren vom Landratsamt, Herbert Schwarz und Marie Makowka, die Aktion mitten in der aktuellen STAdtradel-Saison gerade recht. Der Weg zur Arbeit auf dem Radl birgt nicht nur ein geringes Infektionsrisiko für Corona, sondern stärkt nebenbei Kreislauf und Immunsystem an der frischen Luft. (kb)