Mit der EMS Berg in die Zukunft

Von: Oliver Puls

Genießen die Aussicht auf der EMS Berg: (.vl.) Rupert Monn, Bergs ehemaliger Bürgermeister, sein Nachfolger Rupert Steigenberger, Seenschifffahrts-Geschäftsführer Michael Grießer, die Land- tagsabgeordnete Ute Eiling-Hütig und Finanzminister Albert Füracker. © Photographer: Andrea Jaksch

Starnberg – Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen ist eine Schifffahrt eine willkommene Abwechselung. Das dachte sich auch Bayerns Finanzminister Alber Füracker. Der oberste Dienstherr der Staatlichen Seeschifffahrt im Freistaat besuchte zum „Einjährigen“ die EMS Berg – und stellte weitere Elektroschiffe in Aussicht.

Seit einem Jahr verkehrt die EMS Berg auf dem Starnberger See. Das größte Elektroschiff auf einem Binnensee verbindet Starnberg mit Tutzing und macht Station in Berg, Leoni und Possenhofen. Rund 300 Passagiere haben auf dem voll mit Ökostrom betrieben Schiff Platz. Und weitere elektrisch betriebene Schiffe sollen folgen, betont der Minister am Mittwochvormittag auf der Starnberger Werft. Etwa zehn Stunden Fahrbetrieb geben die beiden Batterien her. Wie Kapitän Wolfgang Fischer erklärt, komme es jedoch auf Seegang und Windstärke an. Bei kräftigem Gegenwind könne sich die Fahrdauer auch verkürzen, was bisher einmal vorgekommen ist. Zum Vergleich: die Kapazität der EMS Berg beträgt das 20-fache einer Batterie eines BMW i4. „Mit dem Elektromotorschiff sparen wir bis zu 139 Tonnen CO2 ein“, unterstrich Füracker. Die EMS Berg löste vor einem Jahr die deutlich kleiner MS Berg ab und erfreut sich mit bereits 50.000 Fahrgästen großer Beliebtheit in der Flotte. Während die 19 Schiffe auf dem Königssee bereits seit 1909 elektrisch verkehren, handelt es sich bei den restlichen 14 – 33 sind es auf den vier Seen insgesamt – bis vor einem Jahr um reine Dieselboote. Mit der EMS Berg konnte eines ersetzt werden. Auch, wenn die Schiffe mit einem umweltschonenderen synthetischen Kraftstoff betrieben werden, ist es das Ziel, möglichst CO2-teutral unterwegs zu sein. Aber wie Schifffahrts-Geschäftsführer Michael Grießer ergänzt, ganz so leicht kann die Flotte nicht umgerüstet werden. „Bei der MS Seeshaupt oder der Starnberg ist das nahezu unmöglich.“ Und die finanziellen Möglichkeiten der Seenschifffahrts GmbH sind – und vor allem nach zwei Jahren Corona-Beschränkungen – begrenzt.