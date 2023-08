Mit der Familie in Steinebach Fledermäuse beobachten

Teilen

der LBV Starnberg lädt zur Fledermaus-Tour nach Steinebach ein. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn

Steinebach – Eine kostenlose Familienaktion „Bat Night“ plant der LBV-Kreisverband Starnberg am Samstag, 26. August. Erwachsene und Kinder sind dabei den Fledermäusen auf der Spur.

Seit Urzeiten schon sind Fledermäuse Teil der heimischen Tierwelt. Bereits vor rund 60 Millionen Jahren, also kurz nach dem Aussterben der letzten Dinosaurier, eroberten sie als einzige Säugetiere aktiv den Luftraum. Sie fliegen mit den Händen und obwohl sie nicht blind sind, orientieren sie sich mit den Ohren. Teilnehmende der Tour erfahren interessante Details über das Leben dieser nachtaktiven Tiere. In der Dämmerung erwachen die Tiere, flattern lautlos aus ihrem Unterschlupf und gehen auf Beutefang. Dann geht es für Familien am Samstag mit Claudia Trepte und Edith Kirchberger vom LBV auf Entdeckungsreise, bei der Fledermäuse mit einem Bat-Detektor aufgespürt werden.



Familienaktion des LBV in Steinebach nur bei schönem Wetter

Bitte Taschenlampe und Mückenschutz mitbringen. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Bahnhof Steinebach. Anmeldung: Wird zur besseren Koordination erbeten bis Freitag, 25. August, unter starnberg@lbv.de.(kb)