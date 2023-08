Mit gestohlenem Wohnmobil aus Wörthsee in Unfall verwickelt

Teilen

Die Polizei sucht Zeugen eines Fahrzeugdiebstahls in Wörthsee-Steinebach. © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Wörthsee - Zwischen Samstag und Sonntag wird in Wörthsee ein Wohnmobil entwendet, das am Sonntag bei einem Unfall in München beschädigt wird. Der Fahrer ist flüchtig.

Entwendet wurde der blaue, zu einem Wohnmobil umgebaute VW-Bus mit Starnberger Kennzeichen laut Polizei zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, in Wörthsee-Steinebach. Das Fahrzeug war am Bahnhofsgebäude abgestellt. Nähere Umstände der Entwendung sind bislang nicht bekannt.

Unbekannter Fahrer des VW-Busses aus Wörthsee entfernt sich vom Unfallort

Am Sonntagabend war das Fahrzeug in München in eine Verkehrsunfall verwickelt. Dort entfernte sich der Fahrer des VW-Busses samt Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Herrsching unter Telefon 08152/93020 entgegen. (kb)