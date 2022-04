Mit „INTERPOL-Betrugsmasche“ 6660 Euro ergaunert

Falsche Interpol-Beamte erleichtern einen Gautinger. © Panthermedia

Gauting - Nachdem die Gautinger Polizei von einer derzeit gängigen WhatsApp-Betrugsform berichtet hat, durch die eine 58-jährige Gautingerin um über 3.300 Euro gebracht wurde, haben jetzt wieder „falsche Polizeibeamten“ am Telefon zugeschlagen - allerdings in einer anderen Erscheinungsform als bisher bekannt.

Demnach erhielt ein 26-jähriger Unternehmensberater am vergangenen Montag einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten von INTERPOL, der ihm in englischer Sprache erklärte, dass mit seinem Ausweisdokument mehrere Bankkonten in Belgien eröffnet wurden, die für illegale Geschäfte genutzt wurden. Aus diesem Grund würde nun gegen ihn ein Haftbefehl vorliegen, den er nur gegen mehrere Überweisungen abwenden könne.

Anschließend wurde der Gautinger an einen „Patrick Miller“ weiterverbunden, der sich wiederum in englischer Sprache als Polizeibeamter der Bundespolizei München Ost vorstellte.

Anschließend forderte dieser angebliche Polizist sein Opfer dazu auf mehrere Transaktionen von seinen Kryptokonten auf ein andere Kryptokonten (Wallets) sowie eine Überweisung an ein thailändisches Bankkonto zu tätigen. Dabei überwies der geschädigte Gautinger instruiert von dem skrupellosen falschen Bundespolizisten insgesamt rund 6.660 Euro in Form von Kryptowährungen.

Präventionshinweis: Die echte Polizei fordert niemals Geld von Ihnen weder bar noch per Überweisung.