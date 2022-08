Mit Starnbergs Landkreis-Partnern aus Bad Dürkheim beim Nature Guide am Maisinger See

40 Jahre Landkreis-Partnerschaft Starnberg-Bad Dürkheim

Von Petra Straub schließen

Maising – Wenn der Landkreis Starnberg Besuch aus dem Partnerlandkreis Bad Dürkheim bekommt, werden nicht nur die partnerschaftlichen Beziehungen intensiviert. Dann ist das immer auch Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen. Deshalb steuert die Delegation aus der Pfalz bei ihrem Besuch anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Partnerschaft auch den Maisinger See an.

Dort wartet Nature Guide Stephan Herzig aus Pöcking auf die Gäste und berichtet von seiner Tätigkeit rund um den See. Bei der Zusammenkunft macht der Sommer gerade eine kleine Pause. Trotzdem kann man sich gut vorstellen, dass sich dort bei Badewetter viele Erholungssuchende und Touristen aufhalten, um sich zu erfrischen und die Natur zu genießen. Freitags treffen diese gelegentlich auf Herzig, der in der Regel von 11 bis 17 Uhr seine Runden dreht und nach dem Rechten schaut. Er kennt das Gebiet wie seine Westentasche. Vor 34 Jahren kam er als Soldat in die nahegelegene Maxhof-Kaserne und verbrachte seine Freizeit oft am See. Und so kann er nun all jenen, die ihn durch seine Jacke mit der Aufschrift „Nature Guide“ als solchen identifizieren Tipps geben, wo man am besten baden und spazieren gehen und damit gleichzeitig Flora und Fauna schützen kann. Denn das ist seine eigentliche Aufgabe, die Regeln zu erklären und an die Vernunft der Ausflügler zu appellieren, den Pfad des Erlaubten nicht zu verlassen, ausgewiesenen Wege zu nutzen und etwa Hunde anzuleinen, um Vögel, Rehe und andere Wildtiere in ihrem Rückzugsgebiet und Pflanzen im Naturschutzgebiet zu schützen. „Wir haben zwar keine Befugnisse“, sagt Herzig, wenn er aber Personen anspricht, die beispielsweise aus dem Gebüsch kommen oder Radfahrer, die abseits der Wege unterwegs sind, seien sie meist einsichtig.



+ Der Ausflug von Starnberg über den Maisinger See endete im Klostergasthof in Andechs. Vorher besuchten die Delegationen aus den Landkreisen Starnberg und Bad Dürkheim das Künstlersymposium „Kunst & Bier“ in Andechs. Dort stellte auch die Künstlerin Gabriele Köbler aus Hassloch/Bad Dürkheim aus (vorne). Unser Bild die Delegationen mit dem Leiter des Symposiums Hubert Huber (l.) und Pater Valentin (Bildmitte). © gwt Starnberg

Landrat Stefan Frey ist mit Vertretern der Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung im Landkreis Starnberg (gwt) und mit der Pfälzer Delegation von Starnberg zum Maisinger See gewandert. Dort erfährt die Gruppe von Herzig über dessen Aufgaben der Nature Guide, zu denen auch die Kontrolle der fünf Hundestationen und das Einsammeln von Müll an den 6,5 Kilometern Wegstrecke um das Gewässer gehören. Herzig hat ein „dankbares Revier,“, sagt er, „ 95 Prozent der Personen sind einsichtig“. Verfehlungen gebe es nur wenige. Das ist nicht an allen Erholungsorten im Landkreis so, weiß gwt-Geschäftsführer Werner Schmid. Am Wörthsee etwa und im Leutstettener Moos. An diesen Hotspots seien die Nature Guides gut beschäftigt.

Auch im Partnerlandkreis Bad Dürkheim sollen Naturschutzflächen besser geschützt werden

Über „krasse Fälle“, wie etwa Lagerfeuer im Wald, berichten die Vertreter des Landratsamts Bad Dürkheim. Deshalb ist in dem Partnerlandkreis geplant, zwei Personen zur Kontrolle zu installieren. Denn der Anteil an schützenswerten Flächen liegt dort bei rund 70 Prozent, erklärt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld. Besonders nach der Überfrequentierung des Pfälzer Waldes in Pandemiezeiten sehe der Landkreis die Notwendigkeit, neben ehrenamtlich tätigen Personen aus Naturschutzorganisationen auch so genannte Ranger einzustellen, die Aufklärung betreiben und die Einhaltung definierter Regeln sicherstellen.



Anders als die Nature Guides hier sollen die Ranger auch rechtliche Befugnisse erhalten und etwa Bußgelder verhängen können. „Denn es gibt hartnäckige Fälle“, sagt Ihlenfeld, der auch darauf hofft, dass sich die Situation alleine dadurch verbessert, dass sich der Einsatz von Rangern herumspricht. Die angelernten Nature Guides in Starnberg erhalten eine Aufwandsentschädigung von 15 Euro in der Stunde und sind eine Ergänzung zu den zehn angestellten Naturschutzwächtern mit weitreichenderen Aufgaben und Kompetenzen, erklärt Klaus Götzl von der gwt.