Mit SUP-Boards im Schongebiet: Polizei greift in Tutzing ein

Teilen

Die Polizei Starnberg meldet fünf Personen, die sie am Wochenende im Fisch-Schongebiet bei Tutzing angetroffen hat. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

Tutzing - Am Wochenende ist viel los auf dem Starnberger See. Freizeitsportler mit SUP-Boards halten sich in verbotenen Bereichen auf und werden bestraft.

Die Beamten der Wasserschutzpolizei mussten mehrere Freizeitsportler darauf hinweisen, dass die gelben Bojen im Bereich der Fischschongebiete nicht als Zierde dienen, sondern Bereiche abgrenzen, in die man nicht einfahren darf.

Im Tutzinger Schongebiet werden fünf Wassersportler von der Polizei kontrolliert

Auch wenn man vermuten könnte, dass es hauptsächlich Auswärtige betrifft, die sich nicht über die Regelungen informieren, so waren es an diesem Wochenende hauptsächlich Einheimische, die beanstandet wurden, so die Polizei. Neben einem 46-jährigen Wolfratshausener und einer 41 Jahre alten Frau aus Penzberg müssen drei Personen aus Tutzing mit einem Bußgeld rechnen, weil sie mit ihren Boards durch das Fischschongebiet „Karpfenwinkel“ paddelten. (kb)