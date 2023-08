„Moosaik“ Starnberg: Gebäude-Entwürfe und Steg-Diskussion

Von: Thomas Lochte

So beispielsweise sollen neue mehrstöckige „Moosaik“-Gebäude im Osten von Starnberg aussehen. Öffentlich zugängliche Freiflächen sollen die Bebauung optisch aufwerten. © Studio Blomen

Starnberg - Das zirka 80.000 Quadratmeter umfassende Moosaik-Projekt am östlichen Ortseingang von Starnberg nimmt planerisch weiter Gestalt an.

Der Bauausschuss der Stadt nahm den aktuellen Stand in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause wohlwollend zur Kenntnis, darunter die von verschiedenen Büros erarbeiteten Architektenentwürfe für die ersten acht Gebäude. Unklarheit besteht weiterhin hinsichtlich des Stegs über die B 2, der das neue Quartier zwischen Moosstraße, Petersbrunner Straße und Münchner Straße fußläufig mit dem Bereich Landratsamt/Strandbad verbinden soll – hier sind Grundstücks- und Finanzierungsfragen offen.

17 neue Gebäude mit bis zu fünf und sechs Stockwerken

Das „Moosaik“-Projekt sieht anstelle der bisherigen Gebäude 17 neue, jeweils fünf- bis sechsstöckige, 20 Meter hohe Bauten mit rund 80.000 Quadratmetern Geschossfläche vor, davon 25.000 Quadratmeter für „Wohnen“. In der Quartiermitte wird ein 38 Meter hohes, zehnstöckiges Gebäude (Turm in Holzhybrid-Bauweise mit begrünter Fassade) entstehen, am nördlichen Rand des Planungsumgriffs ein 32 Meter hoher Bau, ebenfalls mit zehn Geschossen. Optisch aufgelockert wird dies alles durch öffentliche Freiflächen zwischen den Gebäuden sowie eine begrünte „Moos-Achse“ in West-Ost-Richtung als Verbindung zum östlich gelegenen Leutstettener Moos. Die von fünf verschiede-nen Architektenbüros präsentierten Entwürfe für die acht, eher Wohnzwecken dienenden Gebäude im Nord-Teil des Quartiers stehen für die hier gewünschte Vielfalt, während Richtung B2 die gewerb-liche Nutzung der entstehenden Bauten dominieren wird. Im Quartier sind u.a. Einzelhandel, Arztpraxen, Apotheken, aber auch Gastrono-mie vorgesehen – womöglich wird sogar die städtische Musikschule eines Tages hier ihren neuen Standort finden oder ein Kino, falls das bestehende an der Wittelsbacherstraße nicht mehr fortgeführt wird. Unter den Gebäuden wird in einer großen Tiefgarage ein Stellplatzangebot für 1034 Fahrzeuge geschaffen, mit Ein- und Ausfahrten zur Moosstraße hin als auch zur Petersbrunner Straße. Für den Nordteil des Quartiers ist eine zentrale Energieversorgung geplant.

Die Stadträte lobten im Bauausschuss die vorgelegten Entwürfe einhellig – und auch Bürgermeister Patrick Janik ließ sich in einer Ad-hoc-Pressemitteilung der „Moosaik“-Initiatoren (die Familien Scherbaum, Baasel und Houdek) so zitieren: „Aus einer Idee ist ein konkretes Baukonzept entstanden, das Starnberg bereichern wird.“ Unklarheit besteht noch bei der Idee eines für Radfahrer und Fußgänger nutzbaren Steges, der die Bundesstraße 2 überwölben und das „Moosaik“ optisch an das übrige Starnberg anbinden soll.

Während die Stadträte an dieser charmanten Vision festhalten möchten (Eva Pfister, BMS: „Der wird von unschätzbarem Wert sein für die Stadt!“), hat das Landratsamt, dessen Flächen teilweise einbezogen wären, noch etliche Fragen, die laut Landrat Stefan Frey seitens der Stadt bisher nicht beantwortet sind: Wie soll im Detail erschlossen werden? Wie die Finanzierung dargestellt werden? Was ist mit dem Urheberrecht des Architekten Prof. Fritz Auer, der einst für den Landratsamtsentwurf mit dem Deutschen Architekturpreis ausgezeichnet worden war? Auer hatte angeblich sogar eine Skizze geliefert, die eine Verbindung der Stadtteile auf rein öffentlichem Grund vorsah. Der aktuelle Entwurf der „Moosaik“-Planung – sie soll im Herbst öffentlich ausgelegt werden - tangiert im Übrigen auch noch das laufende Planänderungsverfahren zum B 2-Tunnel: Die Chancen auf eine Realisierung des „Tor nach Starnberg“ (Architekt Max Maier von Maier Neuberger Architekten), sie scheinen zu schwinden.