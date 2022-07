Motorradfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Pkw in Berg

Berg - Ein Motorradfahrer übersieht in Berg beim Überholen, dass das Auto vor ihm links abbiegen möchte. Er fährt an den Pkw, stürzt und verletzt sich. Dann ergreift er die Flucht.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Dienstag gegen 12.30 Uhr im Ortsteil Höhenrain.. Eine 77- jährige Frau aus Berg wollte mit ihrem Pkw in der Biberkorstraße links abbiegen und hatte ihren Blinker an. In dem Moment des Abbiegens wurde sie von einem Motorrad der Marke KTM, Farbe orange-weiß, überholt.

Motorradfahrer war ohne amtliches Kennzeichen unterwegs

Der Motorradfahrer fuhr gegen die linke Seite des Autos, stürzte und fiel noch gegen einen Gartenzaun. Augenscheinlich war der Motorradfahrer verletzt, da er gegenüber der Frau jammerte. Als die Frau ihm helfen wollte, stieg er auf das Motorrad und fuhr weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. An dem Motorrad war kein Kennzeichen angebracht. Bei der Person handelt es sich um einen 18- bis 25 -jährigen Mann, er hatte ein dunkles Oberteil und eine dunkle Hose an. Der Helm war schwarz-weiß-grün.

Wer kann Angaben zum Motorradfahrer machen?

Da hier mehrere Vergehen im Raume stehen, sucht die Polizei dringend Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Motorradfahrers machen können. Die Personen sollen sich bitte mit der Polizei Starnberg, Telefo 08151/364-0, in Verbindung setzen. An dem Pkw und Zaun entstand ein Schaden von etwa 530 Euro. (kb)