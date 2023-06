Motorradfahrer touchiert Rennradfahrer bei Etterschlag

In Inning kollidieren ein Motorrad und ein Rennrad. Der Radfahrer verletzt sich. (Symbolbild). © IMAGO / Fotostand

Inning - Beim Überholen zwischen Inning und Etterschlag touchiert ein Motorradfahrer einen Rennradfahrer. Der Radfahrer stürzt und verletzt sich.

Am Samstag, 3. Juni, gegen 13.45 Uhr ereignete sich auf der Straße zwischen Inning und Etterschlag parallel zur Autobahn A 96 ein Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Münchner befuhr mit einem Rennrad die Kreisstraße in Fahrtrichtung Etterschlag, in gleicher Richtung war ein 18-jähriger Eichenauer mit seinem Leichtkraftrad Aprilia hinter den Radfahrern unterwegs.

Rennradfahrer verletzt sich bei Unfall in Inning

An einer Einmündung achtete der Leichtkraftradfahrer auf ein von rechts kommendes Fahrzeug. Beim Passieren der Einmündung hatte sich der Abstand zu den vorausfahrenden Fahrradfahrern verringert und der Eichenauer touchierte beim Vorbeifahren den Radfahrer aus München. Der Radfahrer stürzte und zog sich eine Schürfwunde am Arm sowie eine schmerzende Hüfte zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von jerund 100 Euro. (kb)