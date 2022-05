Motorradfahrer wird bei Traubing von Straße abgedrängt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignet sich auf der B2 bei Traubing. Ein Motorradfahrer landet in der Wiese und stürzt, weil er von einem Autofahrer von der Fahrbahn abgedrängt wird. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Tutzing - Ein Motorradfahrer wird bei einem Verkehrsunfall bei Traubing schwer verletzt. Ein Autofahrer drängt ihn von der Straße ab.

Passiert ist der Unfall am Samstag, gegen 17.45 Uhr auf der B2 nahe Traubing. Zur Unfallzeit überholte ein 23-jähriger Motorradfahrer laut Polizei eine Fahrzeugkolonne. Ein in gleicher Richtung fahrender 25-jähriger Pkw-Fahrer übersah den überholenden Kradfahrer und scherte ebenfalls zum Überholen aus.

Motorradfahrer landet in einer Wiese und verletzt sich schwer

Hierbei touchierten sich beide Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde nach links von der Fahrbahn abgedrängt und landete in einer angrenzenden Wiese. Hierbei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. Der Pkw-Fahrer blieb Unverletzt.

B2 für eineinhalb Stunden gesperrt

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die B2 war in diesem Bereich für rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt. (kb)