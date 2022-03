Mountainbike am helllichten Tag im Gautinger Zentrum gestohlen

© Zacharie Scheurer/dpa-tmn/Symbolbild

Gauting - Einen dreisten Fahrraddieb meldet die Polizei in Gauting. Er hat am Mittwochmittag mitten in Gauting das Moutainbike eines 15-jährigen Schülers gestohlen.

Nur eine gute Stunde lang, in der Mittagszeit, hatte der Jugendliche aus Buchendorf sein schwarzes Mountainbike der Marke Haibike mit einem Schloss versperrt an einer Betonsäule in der Hubert-Deschler-Straße/Ecke Bahnhofstraße abgestellt. Als er gegen 14.15 Uhr zurückkehrte, erlebte er eine böse Überraschung: Sein Fahrrad war nicht mehr da.

30-Jähriger fuhr mit schwarzem Bike Richtung Jägerstraße

Die polizeiliche Befragung von mehreren Zeugen vor Ort erbrachte den Hinweis, dass ein etwa 30-jähriger Mann mit südländischem Aussehen, der circa 1,75 Meter groß ist genau in diesem Zeitraum mit dem schwarzen Mountainbike , welches über auffällige orange Griffe verfügt, dabei gesehen wurde, wie er mit dem Rad in Richtung Jägerstraße verschwand.

Die Polizei sucht Zeugen

Wer sachdienliche Hinweise zu dem vermeintlichen Täter geben kann beziehungsweise wo sich das gestohlene schwarze Mountainbike mit den orangen Griffen derzeit befindet, wird gebeten sich bei der Gautinger Polizei unter Telefon 089/8931 33-21 zu melden.