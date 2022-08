MTV Berg macht es beim 2:1 Heimsieg gegen Penzberg spannend

Von: Roland Halmel

Lukas Hauptmann erzielte den Berger Siegtreffer gegen Penzberg. © Roland Halmel

Berg - Der erste Dreier für den MTV Berg ist unter Dach und Fach. Allerdings musste die Elf von Coach Wolfgang Krebs beim 2:1 gegen den FC Penzberg lange zittern, da sie es nicht schaffte in doppelter Überzahl in der Schlussphase für klare Verhältnisse zu sorgen.

„Einfach gewinnen können wir wohl nicht“, grummelte Krebs nach der nervenaufreibenden Partie. Wobei die Berger deutlich besser auftraten, als bei der 0:2 Niederlage zu Saisonbeginn gegen Bad Heilbrunn. Die eigentlich favorisierten Penzberger kamen gegen die bissigen Gastgeber überhaupt nicht ins Spiel. Der MITV dominierte über weite Strecken das Geschehen und verzeichnete auch die besseren Chancen. Mit freundlicher Unterstützung der Gäste gelang auch der Führungstreffer. Nach einer Ecke von Sarek Suplit und einer Kopfballverlängerung von Neuzugang Bernhard Kresta lenkte Denny Krämer (18.) den Ball mit dem Kopf ins eigene Tor (18.). Zu Beginn der zweiten Hälfte lief es für die Hausherren nicht mehr so gut. Der Unparteiische sprach den Penzbergern gleich nach dem Wechsel einen Foulelfmeter zu. Bergs Torwart Akos Bohl parierte aber den Strafstoß von FCP-Kapitän Marco Hiry (48.). Wenig später durften die Gäste dennoch den Ausgleich bejubeln, nachdem Torjäger Denis Grgic (56.) zum 1:1 vollendete. Wenig später kassierte Grgic nach einem Tritt in die Achillessehne von Luca Bücker eine rote Karte. Bücker musste danach verletzt vom Feld. In Überzahl legten die Berger wieder vor. Auf Vorarbeit von Marcel Höhne beförderte Lukas Hauptmann (68.) den Ball von der Strafraumgrenze zum 2:1 in die Maschen. In der Schlussphase kassierte Gabriel Taffertshofer vom FCP eine Zehn-Minuten Strafe. Die zwei Mann mehr auf dem Platz wusste der MTV aber nicht zu nutzen. So mussten die Hausherren bis zum Schlusspfiff um den Dreier bangen .Am Samstag (15 Uhr) geht es für die Berger mit dem Heimspiel gegen den FC Neuhadern weiter, der mit einem Sieg und zwei Unentschieden einen guten Saisonstart hinlegte.