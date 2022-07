MTV Berg sichert sich einen Platz bei der Deutschen Meisterschaft

Freudestrahlende Sportler des MTV Berg bei den Bayerischen Meisterschaften in Traunstein. Sie holen Silber und Bronze. © MTV Berg

Berg - Sportler des MTV Berg stehen in Traunstein freudestrahlend auf dem Siegertreppchen. Sie sind bei den Bayerischen Meisterschaften ganz vorne dabei.

Der MTV Berg startete mit zwei Mannschaften an der Bayerischen Meisterschaft „Gymnastik & Tanz“ sowie am „Bayern-Cup DTB-Dance“ in Traunstein. In der Altersklasse 30+ erreichte die Gruppe Attitude in beiden Wettkämpfen den 2. Platz und erklomm freudestrahlend das Siegertreppchen. Mit ihrer anspruchsvollen Gymnastik und einer freien Tanzgestaltung qualifizierte sich das Team für die Deutschen Meisterschaften „Gymnastik & Tanz“ und sicherte sich zusätzlich einen Startplatz beim Deutschland-Cup DTB-Dance im Oktober in Röbel an der Müritz.

Bronzemedaille für hochkarätige Gymnastik der Mannschaft Développé aus Berg

Die jungen Damen der Mannschaft Développé erkämpften sich mit ihrer hochkarätigen Gymnastik und der ausdrucksstarken Tanzgestaltung in der Altersklasse 18 + bei beiden Wettkämpfen die Bronze-Medaille. Die Trainerinnen Annette Egenhofer, Andrea Kornhas und alle Fans waren hellauf begeistert von den hervorragenden Leistungen ihrer Gymnastinnen. (kb)