MTV Berg verliert beim Landesligaabsteiger Bad Heilbrunn mit 0:2

Teilen

Bergs Pechvogel Niklas Betz zog sich bei der Auftaktpartie bereits in der ersten Hälfte eine Wadenverletzung zu. © Roland Halmel

Der Start in die neue Saison ging für den MTV Berg daneben. Beim SV Bad Heilbrunn unterlag die Elf von Coach Wolfgang Krebs sang- und klanglos mit 0:2 .„Wir haben nichts von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Das war insgesamt viel zu wenig“, ärgerte sich Krebs nach der schwachen Vorstellung seiner Truppe beim Landesliga-Absteiger

Wir wollten mutig auftreten und haben uns dann aber nur versteckt“, zeigten die Berger laut Krebs viel zu viel Respekt vor den Hausherren. Hinzu kam dann auch noch Verletzungspech, da Mittelfeldspieler Niklas Betz bereits nach einer halben Stunde mit einer Wadenverletzung vom Feld musste. „Ich hoffe, es ist nichts Schlimmeres“, konstatierte Krebs, dessen Team von Beginn an unter Druck stand. Gegen das aggressives Pressing der Hausherren fanden die Berger überhaupt keine Mittel. Die Gäste kamen so kaum einmal über die Mittellinie. Die spielbestimmenden Heilbrunner gingen früh in Führung. Einen langen Ball köpfte Benedikt Specker (13.) über den neuen MTV-Keeper Akos Bohl ins Tor. Zwanzig Minuten später ließ Andre Tiedt (34.) auch noch das 2:0 für die Gastgeber folgen. Erst danach kamen der MTV etwas besser ins Spiel. Zwingende Aktionen konnten sich die Gäste aber nicht erspielen. Das änderte sich erst nach der Pause. John Gerlach verfehlte das Tor knapp. Bernhard Kresta versuchte es per Kopf nach einer Ecke. Die Hausherren klärten aber auf der Linie. Nach einer knappen Stunde war der Schwung bei den Bergern aber wieder dahin. Heilbrunn verwalteten so die Führung ohne größerer Probleme bis zum Schlusspfiff.

Beim Heimspiel am Samstag (15 Uhr) gegen den FC Penzberg will es der MTV jetzt besser machen. Der FCP, bei dem es im Kader einen großen Umbruch gab, kam auch nur schwer aus den Startlöchern. Zuhause reichte es gegen den SC Unterpfaffenhofen/Germering nur zu einem eher glücklichen 1:1 Unentschieden.