MTV Berg wird nach zweiwöchiger Spielpause von Haidhausen mit 9:0 überrollt

Von: Roland Halmel

Teilen

Richtig heftig kam es für MTV-Keeper Florian Lerch, der in Haidhausen neunmal hinter sich greifen musste. © Roland Halmel

Berg - Historisch wurde es am Ende nicht, weil es vor über zehn Jahren einmal eine höhere Niederlage gab. Der Auftritt des MTV Berg bei der SpVgg Haidhausen war aber dennoch bemerkenswert, im negativen Sinne. Beim Aufstiegskandidaten gingen die Mannen von Coach Wolfgang Krebs sang und klanglos mit 0:9 unter.

„Ich stelle mich ganz klar vor die Mannschaft. Wir werden das Spiel im Training aufarbeiten“, wollte Krebs danach nicht zu sehr den Holzhammer auspacken. Eine Erklärung für das Debakel war aber schnell gefunden. Die MTV-Spieler hatten in den letzten zwei Wochen nicht viel Kontakt mit dem Ball, da die Hochzeit von Spieler Bernard Crnjak in Kroatien der Schwerpunkt war. Die fehlende Spielpraxis wurde von den Haidhausenern, die enorm viel Qualität im Kader haben, gnadenlos bestraft. Zweimal Gilbert Diep (16,, 27.) sowie Selcuk Altug (35.) schossen die Hausherren nach einer guten halben Stunde mit 3:0 in Front. Als Niklas Ganter (50.) kurz nach dem Wechsel das 4:0 nachlegte, schien sich das Debakel für den MTV anzubahnen. Die Berger begannen sich aber zu wehren. Marcel Höhne bekam die große Chance zu verkürzen. Den an ihn selbst verursachten Foulelfmeter (61.) setzte der MTV-Stürmer jedoch an den Pfosten. In der Schlussphase erlahmte die Gegenwehr der Gäste dann aber zusehends. Das wusste Haidhausen noch weidlich zu nutzen. Dreimal Francisco Bolona (75.,85.,90.) sowie einmal Diep (77.) und Chris Malena (88.) machten das Schützenfest für die SpVgg perfekt .„Jetzt müssen wir gemeinsam da unten wieder rauskommen“, zeigte sich Krebs nachdem sein Team weiterhin die rote Laterne trägt kämpferisch. Am Samstag (15 Uhr) erwartet der MTV jetzt den VfL Denklingen, der aktuell auch nicht in Bestform ist.