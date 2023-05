Mücke bringt in Starnberg eine Radfahrerin zu Fall

Teilen

Eine Fahrradfahrerin ist in Starnberg an de Seepromenade unterwegs, als ihr eine Mücke ins Auge fliegt. © Lena Lachnit/dpa/Symbolbild

Starnberg - Was für ein Pech! Weil einer Radfahrerin in Starnberg eine Mücke ins Auge fliegt, stürzt sie und muss sogar ins Krankenhaus.

„Aus dieser Mücke möchten wir jetzt keinen Elefanten machen, dennoch hat es ein Insekt geschafft, einen Verkehrsunfall zu verursachen“, berichtet die Polizeiinspektion Starnberg in einer Pressemitteilung.

Am Montagnachmittag fuhr eine 28-jährige Frau aus Starnberg mit dem Fahrrad auf der Seepromenade auf dem für Radfahrer freigegebenen Teilstück in Richtung Bahnhof. Auf Höhe des Undosa flog ihr eine Mücke ins Auge, was dazu führte, dass sie den Lenker verriss und stürzte.

Radfahrerin aus Starnberg stürzt und muss im Krankenhaus behandelt werden

Sie zog sich lediglich Schürfwunden zu, wurde aber zur weiteren Untersuchung ins Klinikum gebracht. (kb)