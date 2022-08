Mühltal: S-Bahn muss wegen eines Defekts auf freier Strecke evakuiert werden

Teilen

Eine S-Bahn der Linie S21 fährt über ein Gleis. © Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Mühltal - Heute Morgen geht mit der S-Bahn im Mühltal gar nichts mehr. Sie muss wegen eines technischen Defekts auf freier Strecke evakuiert werden. Was vorgefallen ist.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 7.45 Uhr. Es wurde gemeldet, dass die S6 in Richtung Zorneding auf freier Strecke im Mühltal auf Kilometer 23/2 wegen Rauchentwicklung stehengeblieben ist. Daraufhin wurden die Feuerwehren aus Starnberg und Gauting alarmiert und in Marsch gesetzt sowie eine Streife der Polizeiinspektion Gauting zum Einsatzort geschickt.

Rund 30 Personen werden aus Zugabteil evakuiert

Die Gautinger Polizisten stellten vor Ort fest, dass sich aufgrund eines technischen Defektes die Bremse eines Wagons im hinteren Teil des Vollzuges geschlossen hatte und es daher zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Gebrannt hat es aber nicht. Die in dem betreffenden hinteren Zugabteil sitzenden rund 30 Passagiere wurden evakuiert und zunächst zu in einer von Feuerwehr und Polizei eingerichteten Sammelstelle gebracht. Eine in Richtung Tutzing fahrendende S6 musste ebenfalls auf freier Strecke neben der liegengebliebenen S6 in Richtung Zorneding stehenbleiben, um jegliche Gefährdung auszuschließen.

Personen werden mit dem Bus weitertransportiert

Anschließend wurden diese 30 Personen zum aufgelassenen alten S-Bahnhof Mühltal geleitet, die anschließend per Bus weggebracht wurden. Mittlerweile waren auch der Notfallmanager der Bahn sowie ein Instandsetzungstrupp der Bahn und die Bundespolizei am Einsatzort eingetroffen. Nachdem die Bremse nicht repariert werden konnte, wurde gegen 9.45 Uhr entschieden, dass der komplette Zug „Zorneding“ evakuiert wird.

Die Feuerwehren von Gauting und Starnberg erstellen eine Bretterbrücke

Die Evakuierung wurde dadurch umgesetzt, dass durch die Feuerwehr Gauting und Starnberg per „Bretterbrücke“ sämtliche im vorderen Teil des Vollzuges untergebrachten Fahrgäste der liegengebliebenen Zornedinger S6 in die parallel stehende S6 Richtung Tutzing umsteigen mussten. Gegen 10.30 Uhr konnte die Strecke wieder frei gegeben werden. Der defekte S-Bahnzug wurde nach Gauting gefahren. (kb)