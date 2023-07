Münchner Ferienpass ab sofort in Herrsching erhältlich

Damit es in den Ferien nie langweilig wird, gibt es den Münchner F © Matthias Bein/dpa/Symbolbild

Herrsching - Der Münchner Ferienpass bietet Anregungen und Ermäßigungen für die Schulferien in München und Umgebung für Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren. Jetzt kann man den Pass in Herrsching erwerben.

Er gilt in allen bayerischen Schulferien - beginnend mit den Herbstferien bis zum letzten Tag der Sommerferien. Er bietet Tipps für aufregende Unternehmungen in und um München zu kostenfreien oder stark ermäßigten Preisen. Der Ferienpass kostet 14 Euro und ist ein kleines Gutscheinheft, in dem zahlreiche Gutscheine zum Heraustrennen sind (beispielsweise fünf Gutscheine für den freien Eintritt in eines der Bäder der Stadtwerke München, zwei Gutscheine für den kostenlosen Eintritt in den Tierpark Hellabrunn und vieles mehr). Zudem gibt es mit dem Ferienpass in den Sommerferien freien Eintritt in die Sommerbäder. Zusätzlich dürfen Nutzer in den Sommerferien mit dem Pass die MVV-Verkehrsmittel im gesamten Netz kostenlos nutzen.

Auch Familien aus dem Landkreis Starnberg dürfen die Angebote nutzen

Der Familienpass wird für alle Münchner Familien und für Familien aus den Landkreisen Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, München und Starnberg angeboten. Der Münchner Familienpass enthält zahlreiche Ermäßigungen für Restaurants, Biergärten oder Museen. Der Familienpass gilt für zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder. Familien mit mehr als vier Kindern bekommen einmalig einen weiteren, kostenlosen Familienpass. Der Familienpass gilt vom 1. Januar bis 31. Dezember.

Beide Angebote könnt Ihr zu den Öffnungszeiten im „Stellwerk“ - Haus der Jugend gegen Bezahlung der Gebühr abholen. Bei Fragen gerne auch anrufen: Telefon 08152/37490 oder E-Mail schreiben: jugendpflege@herrsching.de. (kb)