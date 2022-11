Museum Starnberger See stimmt mit Hörspiel auf Weihnachten ein

Das Winterhörspiel im Museum Starnberger See basiert auf dem Märchen „Der Tannenbaum“. © Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild

Starnberg - Weihnachtlich wird‘s wieder im Museum Starnberger See. Ab Sonntag führt dort wieder ein Winterhörspiel durch die Ausstellung.

Auch dieses Jahr kann man das Märchen „Der Tannenbaum“ im Museum Starnberger See vom Sonntag, 27. November, bis 8. Januar 2023 erleben. Als Hans Christian Andersen 1852 das erste Mal zum Starnberger See reiste, war er bereits ein berühmter Dichter. Er kam auf Einladung des bayerischen Königs. Gemeinsam unternahmen sie Ausfahrten mit dem „Delphin“ auf dem See. Das Boot befindet sich heute im Museum und ist Ausgangspunkt für einen sehr besonderen Audiorundgang.



Hörspiel basiert auf dem Märchen „Der Tannenbaum“

Das Winterhörspiel basiert auf dem Märchen „Der Tannenbaum“ von Hans Christian Andersen. Es führt in 10 Episoden durch die Ausstellungsräume und wurde eigens für das Museum geschaffen. Gehört werden kann es über kostenlose Leihgeräte oder auf dem eigenen Smartphone.



Offene Führung durch das Winterhörspiel

Außerdem lädt das Museum Starnberger See zu einer offenen Führung durch das Winterhörspiel ein. Die Autorin Claudia Wagner, die das Märchen von Hans Christian Andersen für das Hörspiel bearbeitet hat, führt lesend durch das Museum. Das Winterhörspiel wird zum Live-Erlebnis: Am Freitag, den 2. Dezember, Samstag, 10 Dezember, und Sonntag, 18. Dezember, jeweils um 15 Uhr. Die Kosten hierfür betragen 8 Euro für Erwachsene (zuzüglich Eintritt) und 5 Euro (zuzüglich Eintritt) für Schüler, Rentner und Mitglieder des Freundeskreises Museum Starnberger See. Um Anmeldung wird gebeten an info@museum-starnberger-see.de oder telefonisch unter Telefon 08151/4477570. (kb)