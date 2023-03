Museum Starnberger See zeigt Werke von Kulturpreis-Trägerin Rosemarie Zacher

Im Schaukasten 4 des Museums Starnberger See werden Exponate von Rosemarie Zacher gezeigt. © Museum Starnberger See

Starnberg – Das Museum Starnberger See lädt am Donnerstag, 2. März, 18 Uhr zur Ausstellungseröffnung ein. Gezeigt werden Exponate von Rosemarie Zacher. Die Künstlerin erhielt 2022 den Kulturpreis des Landkreises Starnberg.

Der Mensch mit seinen liebenswürdigen Eigenheiten steht im Mittelpunkt ihrer Bilder, Illustrationen und Plastiken. Vom Credo „Simplify your life“ hält die Künstlerin nichts. Sie genießt die Kompliziertheit des Menschseins, das Verflochtensein in größeren Zusammenhängen mit dem Makro- und dem Mikrokosmos. Sie ist leidenschaftliche Sammlerin von Dingen aller Art, die für sie nicht nur Erinnerungscharakter, sondern auch ein wundersames Eigenleben haben.



Eröffnungsabend am ersten Donnerstag im Monat

Durch die motivischen Anleihen aus Kulturgeschichte, barocken Kabinetten und ethnologischen Sammlungen wirft ihre Wunderkammer einige Fragen zur vielfach beleuchteten Objekt-Subjekt-Beziehung, kultureller Aneignung, persönlicher Biografie und kollektivem Bildgedächtnis auf.



Ausstellung in der ältesten Vitrine des ehemaligen Heimatmuseums Starnberg

Das Museum Starnberger See lädt – wie jeden ersten Donnerstag im Monat – zu einem Eröffnungsabend im Rahmen des Projekts Schaukasten 4 – Gegenwartskunst im Heimatmuseum. Das seit Mai 2022 existierende Programm präsentiert monatlich wechselnde Künstlerinnen und Künstler aus Starnberg und der Region in der ältesten Vitrine des ehemaligen Heimatmuseums der Stadt. Die Eröffnungsabende haben sich bereits als fester Termin im Kulturleben der Stadt etabliert. Mit einem Glas Wein und netten Gesprächen erinnern die Abende an die Salons und Empfänge der kulturbegeisterten Bürgerschaft in den Villen rund um den Starnberger See. (kb)