Mutmachleute e.V. und die MUT-TOUR laden zum „Together Against Stigma“-Sommerfest auf Kirchplatz ein

Von: Alma Bucher

Together against Stigma: Wenn alles gut geht, sieht man auch die Flagge der Aktion www.mut-tour.de. © Sebastian Burger

Starnberg – Sich zusammen bewegen, sich begegnen und über psychische Gesundheit in der Öffentlichkeit sprechen – das machen der Starnberger Mutmachleute e.V. und die MUT-TOUR möglich.



„Auf dem Sommerfest am 25. Juli auf dem Starnberger Kirchplatz setzen wir ein Zeichen für mehr Offenheit und Mut im Umgang mit psychischen Erkrankungen und damit für ein buntes, mutiges und inklusives Starnberg“, so die Initiator:innen. „Alle sind herzlich willkommen. Es gibt Getränke, Snacks, Obst und zahlreiche Aktionen wie Taekwondo, Trommeln, Poem to go, ein Gewinnspiel und vor allem: nette Menschen und gute Gespräche.“ Auch das Repair Café wird vor Ort sein und Initiativen wie der Starnberger Rettungsring e.V.



#Mutmachleute meets MUT-TOUR

Um ca. 14.30 Uhr trifft die MUT-TOUR auf den Starnberger Kirchplatz ein und wird dort empfangen. Bereits zum elften Mal bewegen sich diesen Sommer hunderte Menschen mit und ohne Depressionserfahrung im Rahmen der MUT-TOUR durch Deutschland. Von Mai bis September sind die Teams zu Fuß in Pferdebegleitung sowie auf Fahrrad-Tandems unterwegs. In den täglichen Interviews mit den Medien entlang der Strecke sowie den Gesprächen am Wegesrand berichten die Teilnehmenden von ihren Erfahrungen mit der Erkrankung und suchen den offenen Austausch mit Interessierten, Betroffenen und Angehörigen.



„Wir freuen uns sehr, bei den Mutmachleuten in Starnberg in diesem Jahr vorbeizukommen und einen gemeinsamen Aktionstag zu veranstalten. Wir sind gespannt auf die vielen Menschen vor Ort!“, sagt die Tour-Projektleiterin Franziska Radczun. Die Veranstaltenden sind von 14–18 Uhr auf dem Kirchplatz – und sie werden nicht zu übersehen sein!



Gemeinsam erreichen wir viele

Die Anti-Stigma Arbeit ist das zentrale Anliegen der beiden Vereine. Tina Meffert, Vorstandsvertreterin des Mutmachleute e.V., ist überzeugt: „Eine Gesellschaft muss sich daran messen lassen, wie viel Offenheit, Vielfalt und Teilhabe sie zulässt für alle jene, die nicht für ihre Interessen einstehen und ihre Bedürfnisse äußern können. Auch in Starnberg haben wir Versorgungsengpässe, einen hohen Bedarf an psychotherapeutischer und psychiatrischer Versorgung, aber auch noch viele Berührungsängste und Vorurteile im Kontext psychischer Erkrankungen. Das ändern wir, jeden Tag ein bisschen mehr.“



Franziska Radczun ergänzt: „Mit der MUT-TOUR tragen wir unsere Botschaft ins Land: Depression ist eine ernstzunehmende Erkrankung. Sie ist behandelbar. Ein offenes Miteinander hilft allen. Durch unsere Öffentlichkeitsarbeit gelingt es jedes Jahr, Millionen Menschen zu erreichen. Gemeinsam Schritt für Schritt, für eine Gesellschaft, in der angst- und schamfrei mit psychischen Erkrankungen umgegangen wird.“



Mitradeln und mitmachen

Wer die MUT-TOUR auf dem Weg nach Starnberg ein Stück begleiten möchte, kann gerne um 13:30 Uhr zum Start der Mitfahr-Aktion in Baierbrunn am Rathaus kommen. Von dort können Interessierte das MUT-TOUR Tandemteam mit dem eigenen Rad 15 km begleiten. Ankunft ist ca. 14.45 Uhr in Starnberg auf dem Kirchplatz. Anmeldungen gerne an aktionstage@mut-tour.de.