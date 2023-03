Mutmaßlicher Pferdeschänder in Gauting festgenommen

Von: Alma Bucher

Die Polizei hat den Mann, der im Stall war, festnehmen können. (Symbolfoto). © Polizei

Gauting – Dank bezahlbarer kleiner unauffälliger Überwachungskameras sind auch Pferdehöfe in der Nacht unerwünschten Besuchern nicht mehr schutzlos ausgeliefert. So wurde am vergangenen Montag gegen 20.15 Uhr auf dem Handy einer 43-jährigen Stallbesitzerin Alarm ausgelöst, als sich ein dicklicher, ihr unbekannter Mann, auf ihrem Pferdehof in der Nähe von Unterbrunn aufhielt.

Dank der übertragenen Bilder konnte sie den Verdächtigen dabei beobachten, wie er Absperrungen überquerte bzw. mehrere Gatter durchquerte und ganz nach Pferden Ausschau hielt. Die 43-Jährige und ihr Freund begaben sich sofort zum Stall und riefen in der Zeit auch die Polizei. Dort konnten sie den Verdächtigen zwar nicht mehr antreffen, aber sie entdeckten sein in der Nähe abgestelltes Fahrzeug. Eine sofortige Inaugenscheinnahme sämtlicher Pferde erbrachte glücklicherweise keine konkreten Hinweise auf eine Misshandlung der Tiere, da keine Verletzungen bzw. keinerlei sonstige Hinweise einer Pferdeschändung festgestellt werden konnten. Das könnte daran liegen, dass der Unbekannte zu einem sehr frühen Zeitpunkt gestört wurde. Die Gautinger Polizisten konnten den Verdächtigen, der sich vermutlich beim Eintreffen der Stallbesitzerin umgehend im Wald versteckt hatte, durch einen geschickten Schachzug bei dessen Rückkehr zu seinem Fahrzeug dingfest machen.



Mann muss DNA-Probe abgeben

Da im Dienstgebiet einer benachbarten Polizeiinspektion in der Vergangenheit mindestens ein Pferd nachweislich misshandelt worden war und von diesem Fall ebenfalls Überwachungsaufnahmen existieren, wurde der Verdächtige, ein 49-jähriger Bosnier aus Germering, bei der Gautinger Inspektion erkennungsdienstlich behandelt. Zudem musste der Mann, der in seiner Vernehmung wegen des vorliegenden Hausfriedensbruch von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte und keinerlei Angaben zur Sache machte, auch eine DNA-Probe abgeben. Ob er für weitere Taten in Frage kommt, werden die anstehenden Ermittlungen zeigen.