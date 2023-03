Mutter-Kind-Haus in Gilching freut sich über großzügige Spende

Spendenübergabe der Bürgerstiftung: (v.l.) Gustav Huber (Geschäftsführer Bürgerstiftung), Jutta Uelner (Vorstandsvorsitzende Ökumenische Hilfe e.V.), Konrad Hallhuber (Vorstand Bürgerstiftung) und Johannes Hartmann (Kassier). © Bürgerstiftung

Gilching - Das Mutter-Kind-Haus Katharina Funke in Gilching darf sich über eine großzügige Spende der Bürgerstiftung Landkreis Starnberg in Höhe von 1000 Euro freuen.

Jutta Uelner, Vorstandsvorsitzende des Trägers Ökumenische Hilfe e.V. und Johannes Hartmann, Kassier, nahmen die Spende dankbar entgegen, die ihnen der Vorsitzende Konrad Hallhuber und der Geschäftsführer Gustav Huber überreichten.

Unterkunft und sozialpädagogische Begleitung im Mutter-Kind-Haus Gilching

Das Mutter-Kind-Haus bietet alleinerziehenden Müttern in Notsituationen nicht nur eine vorübergehende Bleibe, sondern auch Unterstützung in Form von sozialpädagogischer Begleitung. Vier der sechs Wohnungen des Mutter-Kind-Hauses konnten vor kurzem neu besetzt werden und zwei der Mütter haben vor einigen Monaten Nachwuchs bekommen. „Und so freuen wir uns besonders, dass dies unseren Neuzugängen zugutekommt“, so Jutta Uelner. (kb)