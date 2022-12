Nach Corona-Pause findet wieder Wunschbaumaktion im Gräfelfinger Rathaus statt

Von: Oliver Puls

Bürgermeister Peter Köstler (v.l.), der Vorstand der Gemeindestiftung, Dilber Altin und Günter Roll (beide Gemeindestiftung). © Doll/Gemeinde Gräfelfing

Gräfelfing – Seit 2016 führt die Gemeindestiftung Gräfelfing in der Adventszeit eine besondere Aktion durch: Der „Wunschbaum“ soll Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Not leiden, bedürftig oder alleine sind, mit denen zusammenbringen, die gerne etwas Gutes tun möchten.

Die „Wunscherfüllung“ läuft noch bis zum 9. Januar nächsten Jahres. In der ersten Woche gingen bereits 32 Wünsche ein, von denen die ersten sieben gleich erfüllt werden konnten. Wer sich beteiligen möchte, kann entweder vor Ort direkt im Rathaus eines der Kärtchen „pflücken“ oder sich auf der Homepage der Gemeinde die Wünsche digital anzeigen lassen.

Kleine und große Wünsche werden erfüllt

Die Adventszeit ist die Zeit des Helfens. Ein Wunschbaum der Gemeindestiftung Gräfelfing im Foyer des Rathauses unterstützt dabei, kleine und große Wünsche zu erfüllen: vom Weihnachtsstern über Schokolade bis zum warmen Wintermantel, vom Einkaufsgutschein bis zum gebrauchten Laptop (goldene Wunschzettel für Sachwünsche). Möglich sind auch Zeitwünsche, beispielsweise einen Gesprächspartner oder Hilfe beim Reparieren des Autos (rote Wunschzettel). Abgegeben und koordiniert werden die Wünsche in Zimmer 5 des Rathauses (Ansprechpartnerin ist Frau Dilber Altin).

„Gerade in diesen Krisenzeiten mit den gestiegenen Energiepreisen reicht es bei vielen Familien wirklich nur noch für das Allernötigste. Die Weihnachtszeit auch für diejenigen etwas heller zu machen, die im Schatten stehen, ist unser Anliegen“, betont Bürgermeister Peter Köstler zur Aktion. Weitere Infos unter Telefon 089/8582-1032 oder unter www.graefelfing.de/aktuelles/wunschbaum-2022.html. Damit verbunden ist ein Aufruf an all diejenigen, denen das Geld in der Geldbörse fehlt, um sich selbst kleine Wünsche zu erfüllen. Oder die sich etwas Zeit, jemanden zum Zuhören oder für Unternehmungen wünschen. Sie können sich ebenfalls im Rathaus zu den Öffnungszeiten in Zimmer 5 oder per Mail an d.altin@graefelfing.bayern.de melden.