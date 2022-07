Nach dem Bad im Wörthsee juckt die Haut

Von: Petra Straub

Die nächste Hitzewelle rollt auf Deutschland zu. Da ist eine Erfrischung wohltuend. Am Wörthsee gibt es einige Regeln zu beachten. (Symbolbild) © Bildagentur Muehlanger/Imago

Wörthsee – Beim Baden im Wörthsee ist derzeit Vorsicht geboten. Denn wie die Gemeinde mitteilt, klagen mehrere Badegäste über stark juckende Hautausschläge. Was dahinter steckt und wie man sich davor schützen kann.

„Derzeit ist es bei mehreren Badegästen nach dem Baden am Badestelle zu stark juckenden Hautausschlägen gekommen“, berichtet die Kommune in einer Pressemitteilung. Bei den jüngst vom Gesundheitsamt durchgeführten Untersuchungen sei die hygienische Wasserqualität jedoch nicht beanstandet worden. Alle mikrobiologischen Parameter seien einwandfrei gewesen. Bei den unangenehm juckenden Quaddeln und Hautausschlägen handele es sich um eine sogenannte Badedermatitis.



Saugwürmer verursachen Badedermatitis

„Sie wird durch im Wasser lebende Larven kleiner Saugwürmer verursacht“, erklärt die Gemeinde. Diese Larven werden als Zerkarien bezeichnet. „Die Bade- oder Zerkariendermatitis ist eine harmlose, aber durch den heftigen und anhaltenden Juckreiz äußerst unangenehme Erkrankung der Haut“, so die Kommune. Ihr Auftreten stehe in engem Zusammenhang mit der Anwesenheit von Wasservögeln und Wasserschnecken im Strandbereich. „Enten scheiden als Endwirt mit dem Kot die Eier der Erreger aus, die Wasserschnecken fungieren im Lebenszyklus der Saugwürmer als Zwischenwirt für die Larven.“

Wasservögel und Wasserschnecken

Wassertemperaturen über 24 Grad begünstigen die Entwicklung und das Überleben der Zerkarien im Wasser. Der Mensch wird von den Zerkarien nur versehentlich als Fehlwirt befallen. Die Larven sterben jedoch bereits nach Eindringen in die menschliche Haut schnell ab. Beim ersten Kontakt wird zunächst keine oder nur eine geringe Hautreaktion ausgelöst. Erst bei wiederholtem Baden findet eine Sensibilisierung mit verstärkter Symptomatik statt, die bis zu zehn Tage und länger anhalten kann.

Baden im Wörthsee ist möglich - mit Regeln!

Man muss wegen der Zerkarien jedoch nicht auf eine Abkühlung im Wörthsee verzichten, wenn man Regeln befolgt, zu denen die Kommune rät. So sind längere Aufenthalte im Flachwasserbereich zu vermeiden und sollte nach dem Baden die Badebekleidung abgelegt und der Körper kräftig mit einem Handtuch frottiert werden. Auch das Auftragen von wasserfester Sonnencreme oder Vaseline kann das Eindringen der Zerkarien in die Haut einschränken, aber nicht völlig verhindern. Bei starkem Juckreiz oder Sekundärinfektionen durch Kratzen sollte ein Arzt aufgesucht werden. Hilfreich sind juckreiz- und entzündungshemmende Salben oder Gele. Bei bereits aufgetretenen Hautirritationen rät die Gemeinde Wörthsee, auf das Baden zu verzichten. „Füttern Sie auf keinen Fall die anwesenden Wasservögel im Badebereich, da durch ihre Anwesenheit der Parasitenbefall des Wassers erhöht wird“, appelliert die Kommune an die Badegäste und verweist bei Fragen an das Gesundheitsamt des Landkreises Starnberg, das unter Telefon 08151/148-900 berät. (str/kb)