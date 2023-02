Nach dem Notruf finden die Rettungskräfte in Gilching Kokain

Ins Krankenhaus Herrsching wird ein 56-jähriger Mann aus Gilching nach einem Kreislaufkollaps eingeliefert. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Gilching - Wegen Verdachts auf Herzinfarkt bei einem 56-Jährigen aus Gilching wird ein Notruf abgesetzt. Die Rettungskräfte finden jedoch eine andere Ursache für den Kreislaufkollaps des Mannes.

Am Samstag erging zunächst ein Notruf bei der Integrierten Leitstelle in Fürstenfeldbruck ein, dass ein 56-jähriger Mann aus Gilching in seinem Haus zusammengebrochen sei. Zunächst bestand der Verdacht, dass der Mann einen Herzinfarkt erlitten habe. Als jedoch die Rettungskräfte von BRK und Polizei eintrafen war schnell klar, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand und daher sein Kreislauf kollabiert war.

Mann aus Gilching kommt in Herrsching auf die Intensivstation

Der 56-Jährige hatte kurz zuvor Kokain konsumiert. Der Gilchinger wurde auf die Intensivstation in das Krankenhaus Herrsching eingeliefert. Die eingesetzte Streifen der Polizeiinspektion Gauting forderten einen Drogenspürhand an. Durch die Polizei konnte weiteres Kokain und Cannabis aufgefunden werden. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. (kb)