Nach dem Unfall in Starnberg ist vom Fahrer keine Spur

Starnberg - Warum ist ein Autofahrer mit seinem Pkw in Starnberg von der Straße abgekommen und in einen Zaun gefahren? Die Polizei ermittelt.

Am Donnerstag, gegen 20.55 Uhr beobachtete ein Zeuge im Rückspiegel, wie ein Pkw die Weilheimer Straße von Weilheim kommend stadteinwärts fuhr. Dabei sah er auf einmal, wie der Pkw ohne Fremdeinwirkung nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Holzzaun stieß.

Zeuge ruft die Polizei

Der Unfallort liegt etwa 50 Meter vor der Einmündung zum Almeidaweg. Der Zeuge hielt kurz an und rief die Polizei. Da er aber sah, wie der andere Fahrer selbstständig aus dem Fahrzeug stieg, dachte er, dass alles in Ordnung sei und fuhr weiter. Als die Polizei eintraf, war der Pkw aber verschlossen und vom Fahrer keine Spur. Der Pkw wurde daraufhin sichergestellt und abgeschleppt. Im Fahrzeug wurden Spuren gesichert. Da der Pkw auf eine Firma aus Wiesbaden zugelassen ist, muss nun noch ermittelt werden, wer das Fahrzeug zur Tatzeit fuhr.

Hoher Schaden am Zaun entstanden

Am Fahrzeug und am Zaun entstand ein Schaden von etwa 9.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer machen können, sollen sich bitte mit der Polizei Starnberg, Telefon 08151/364-0, in Verbindung setzen. (kb)