Nach den Mai-Feiern in Herrsching zieht der Marktsonntag Besucher an

Gemeinderat stimmt für geplante Veranstaltungen

Von Petra Straub schließen

Herrsching – Es ist viel los in diesem Jahr in der Gemeinde Herrsching. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung stimmte das Gremium einstimmig für die Durchführung zahlreicher Veranstaltungen.

Der Gewerbeverein plant am 14. Mai, 13 bis 18 Uhr, einen Marktsonntag in der Bahnhofstraße, Zum Landungssteg und in der Seestraße und am Freitag, 7. Juli, 18 bis 23 Uhr eine Veranstaltung namens „Feuer und Flamme“ im selben Aktionsraum. Bei der Abendveranstaltung soll vor den Geschäften ein ansprechendes Kultur- und Unterhaltungsprogramm geboten werden, das regionale Kulturorganisationen in Zusammenarbeit mit den lokalen Betrieben erarbeiten. Herrschinger Gastronomiebetriebe sollen die Gäste bewirten.



1. und 2. Juli: 150 Jahre Feuerwehr Herrsching und Breitbrunn

Genehmigt wurde auch eine Veranstaltung anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Feuerwehren Herrsching und Breitbrunn am Samstag, 1., und Sonntag, 2. Juli. Am Samstag wird am Feuerwehrhaus Herrsching gefeiert und am Sonntag am Feuerwehrhaus in Breitbrunn, so die Planung. Zudem soll es an beiden Tagen einen Festumzug geben. Die Vorbereitungen laufen auch für die Austragung des Jugendpokals des Landkreises Starnberg, der zusammen mit einem Blaulichttag der Feuerwehr Herrsching mit Fahrzeugausstellung und Verpflegung am alten Sportplatz stattfinden soll. Das Schlossgartenfest im Kurpark können sich Interessierte vom 28. bis 30. Juli schon einmal in den Kalender eintragen. Der Verein „D‘Herrschinger“ richtet es aus, ebenfalls das traditionelle Maibaumaufstellen am 1. Mai vor dem Herrschinger Rathaus. Auch im Ortsteil Widdersberg wird ein Maibaum aufgestellt. Um mit Herrsching nicht zu kollidieren wird diese Veranstaltung schon am Sonntag, 30. April, durchgeführt.



Zur Graffiti Jam von Jan Preines (Streetwork) lädt das Jugendhaus Herrsching am 1. und 2. Juli ein. An der alten Bofrost-Halle findet dann ein Workshop für Jugendliche statt. Verpflegung bietet ein Food Truck, heißt es.



Pflanzentauschmarkt in Herrsching am 29. April

Ein Pflanzentauschmarkt des Gartenbauvereins ist am 29. April vor dem Rathaus vorgesehen. „Herrsching auf dem Weg zur Inklusion“ ist das Motto der Veranstaltung am 5. Mai, ab 19 Uhr, deren Durchführung noch nicht ganz sicher ist. Experten referieren dabei in der Martinshalle auf Einladung des Inklusionsbeirats über inklusives Arbeiten, Wohnen und Lernen.



Flohmarkt der Herrschinger Handball-Damen am 11. Juni

Einen Flohmarkt am alten Sportplatz plant die Damenabteilung Handball des TSV Herrsching am Sonntag, 11. Juni, und ein Handball-Turnier der Verein zur Förderung des Herrschinger Hallensports am 8. Juli, 8 bis 17 Uhr, am alten Seesportplatz. Ein Bergfest/Weinfest im Gemeindehaus Widdersberg am 14. Oktober wurde ebenso genehmigt wie die Widdersberger Dorfweihnacht des Brauchtumsvereins am 3. Adventswochenende am Gemeindehaus. Änderungen gibt es in diesem Jahr beim Herrschinger Christkindlmarkt, ebenfalls am 3. Adventswochenende. Wegen Sanierung des Gemeindehauses wird er wahrscheinlich am Rathaus und auf der Maibaumwiese stattfinden.