Nach Hechtsprung in den Starnberger See muss Mann medizinisch versorgt werden

Von: Petra Straub

Die Wasserwacht ist im Einsatz, als sich ein 20-Jähriger in Percha beim Sprung ins Wasser verletzt. (Symbolfoto) © Michael Gstettenbauer/Imago

Starnberg - In Percha will sich ein 20-jähriger Mann mit einen Hechtsprung in den Starnberger See abkühlen. Das geht gehörig schief.

Nach einem Sprung vom Badesteg musste sich der Münchener medizinisch versorgen lassen. Dabei hatte er noch Glück, dass es so glimpflich ausgegangen ist. Denn wie die Wasserwacht Starnberg erklärt, hätte der Unfall auch ganz anders enden können.

20-Jähriger zieht sich beim Sprung ins Wasser Wunden zu

Es ist heiß und man versucht, sich schnell abzukühlen – da könnte man doch schnell vom Steg ins Wasser springen. Das hatte sich auch der junge Mann gedacht, der am Nachmittag zur Rettungsstation der Wasserwacht Starnberg kam, um die Wunden versorgen zu lassen, die er sich bei dem Sprung zugezogen hatte. Vom Badesteg in Percha wollte er mit Hechtsprung ins Wasser, schätzte aber entweder den Wasserstand oder seinen Eintauchwinkel falsch ein. Das führte dazu, dass er mit Kopf und Oberkörper am Grund entlangschrammte. Als er wieder auftauchte, hatte er an Stirn und Oberkörper eine leichte Schnittwunde längs zur Körperachse. Er konnte die Station nach der Erstversorgung der Wunden wieder verlassen.

Badegast in Percha stößt sich bei Hechtsprung den Kopf an

Die Wasserwacht Starnberg nimmt diesen Fall zum Anlass, auf die Gefahren gerade von Hecht-/Kopfsprüngen hinzuweisen. Oftmals unterschätzt man dabei, wie tief man doch eintaucht. Im ungünstigsten Fall kann es dann zu einer Überdehnung des Nackens bis hin zum lebensbedrohlichen Genickbruch kommen. So endete vor ziemlich genau einem Jahr an gleicher Stelle der Sprung eines jungen Mannes deutlich dramatischer, da dieser bewegungsunfähig aus dem Wasser geholt werden musste und bei dem anschließend eine Querschnittslähmung diagnostiziert wurde. (kb)