Nach Party in München – Starnbergerin fährt gegen geparkten Pkw in Gauting

Sturzbetrunken in ein geparktes Auto geknallt. Dieser Unfall ereignete sich am frühen Mittwochmorgen in Gauting © PantherMedia

Gauting - Ein Anwohner der Planegger Straße hat am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr die Gautinger Polizei angerufen und mitgeteilt, dass er gerade einem lauten Knall mitbekommen habe - und dass eine Frau mit ihrem Mini quer über die Straße in ein am Fahrbahnrand geparktes Auto gefahren sei. Durch die Wucht des Aufpralls sei dieses Fahrzeug in Folge auf die Straße geschoben worden und jetzt wäre die gesamte Fahrbahn blockiert.

Vor Ort bestätigten sich die Angaben des Zeugen: Demnach war eine 34-jährige Frau aus Starnberg zunächst mit ihrem Mini die Planegger Straße ortseinwärts gefahren, dann urplötzlich auf die Gegenfahrspur geraten und dort offensichtlich ungebremst in einen am Straßenrand geparkten Golf geknallt. Da die Minifahrerin augenscheinlich unter Schock stand, wurde vorsorglich ein Rettungswagen zur Unfallstelle beordert. Die 34-Jährige lehnte es anfangs jedoch ab, sich vom Rettungsdienst behandeln zu lassen. Als sie von den Polizisten bezüglich ihrer Fahrtüchtigkeit angesprochen wurde, fing die Frau zu weinen an. Sie hatte eine deutliche Alkoholfahne und war nach eigenen Angaben auf der Heimfahrt von einer Party in München gewesen als der Unfall passierte.

Nach einem freiwilligen Atemalkoholtest gefragt, stimmte sie diesem zwar zu, tat aber so, als wäre sie nicht in der Lage eine Atemprobe abzugeben. Nach mehreren Versuchen wurde der Test daher abgebrochen und der Frau das weitere Vorgehen in Form einer nunmehr erforderlichen Blutentnahme erklärt. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Wenig später weigerte sie sich plötzlich nicht mehr sich vom Rettungsdienst behandeln zu lassen und äußerte Schmerzen in der Halswirbelsäule.

Aufgrund dieser Angaben wurde sie in ein Münchner Krankenhaus eingeliefert, wo auch die erforderliche Blutentnahme von Münchner Kollegen im Anschluss durchgeführt wurde.

Der entstandene Sachschaden an der Front ihres Mini ist erheblich und dürfte sich auf rund 9.000 Euro belaufen, auch die Front des angefahrenen Golfs ist erheblich beschädigt, was Reparaturkosten von mindestens 4.000 Euro nach sich ziehen dürfte.

Der Mini war nicht mehr fahrbereit und wurde mit einem Abschleppdienst nach Starnberg geschleppt. Während der Unfallaufnahme wurde der morgendliche Berufsverkehr jeweils einseitig zum Teil über den ortseinwärts führenden Gehweg geleitet.