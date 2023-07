Nach Personenrettung ist Feuerwehr Planegg mit Unwetter-Schäden beschäftigt

In Planegg fällt ein Baum in eine Oberleitung. Der Strom muss abgeschaltet und der Bahnverkehr gestoppt werden. © Feuerwehr Planegg

Planegg - Die Feuerwehr Planegg ist heute Nacht mit der Drehleiter gerade bei einer Personenrettung, als das Unwetter hereinbricht.

Auch der Freiwilligen Feuerwehr von Planegg beschert das Unwetter in der Nacht auf Mittwoch, 12. Juli, zahlreiche Einsätze. Bei den Einsätzen handelte es sich überwiegend um abgebrochene Äste, entwurzelte Bäume und lose Gebäudeteile, die entfernt werden mussten, um Gefahren abzuwenden.

In der Nacht an 13 Stellen in Planegg im Einsatz

Knapp 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Planegg arbeiteten in der Nacht 13 Einsatzstellen ab. Am darauffolgenden Morgen wurden weitere sieben Einsätze erledigt.

Feuerwehr Planegg veranlasst Stromabschaltung und Streckensperrung

Ein bemerkenswerter Einsatz war ein größerer Baum, der auf der S-Bahn-Strecke zwischen dem Haltepunkt Planegg und Stockdorf in die Oberleitung gestürzt ist und daraufhin Feuer gefangen hatte. Hier wurde eine Streckensperrung sowie eine Stromabschaltung durch die Feuerwehr Planegg veranlasst. Im weiteren Verlauf wurde die Einsatzstelle an die Örtlich zuständige Feuerwehr Krailling übergeben. Die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft zog sich noch bis in die Vormittagsstunden. (kb)