Nach Pkw-Aufbruch mit gestohlener EC-Karte Konto leergeräumt

Oberbrunn - Eine 54-jährige Frau aus Germering machte unlängst am 15. Juni an einem Feldweg nahe der Staatsstraße 2069 von Gilching nach Starnberg bei Oberbrunn-West Station, um dort für eine halbe Stunde ihren Hund Gassi zu führen. Als sie von ihrem Spaziergang zurückgekehrt war, erlebte sie an ihrem Kia Sportage eine böse Überraschung.

Die Scheibe ihres Beifahrerfenster war während ihrer halbstündigen Abwesenheit eingeschlagen worden und die Scherben lagen weit verstreut sowohl auf dem Beifahrer- als auch auf dem Fahrersitz ihres Fahrzeugs.

Obwohl der Kia von der zum diesem Zeitpunkt stark frequentierten Staatsstraße gut einsehbar war, hatte dieser Umstand den Täter nicht daran gehindert beziehungsweise davon abgeschreckt, das Auto der Germeringer Hundebesitzerin aufzubrechen.

Besonders ärgerlich für die Frau war neben der entglasten Beifahrertüre der Umstand, dass ihr auf dem Fußraum der Beifahrerseite befindlicher schwarzer Rucksack mit ihrer Geldbörse, samt ihrer EC-Karte und der ihres Mannes und ihrem Personalausweis offenbar das Objekt der Begierde war. Obwohl die Frau die beiden Ec-Karten bereits unmittelbar nach dem Pkw-Aufbruch noch vom Tatort aus gesperrt hatte, musste sie am vergangenen Freitag (17. Juni) feststellen, dass von ihrem Konto 2.500 Euro abgehoben worden waren. Eine sofortige Nachfrage bei ihrer Bank führte zu dem Ergebnis, dass eine bislang unbekannte Täterin unter Vorlage des gestohlenen Personalausweises der 54-jährigen Geschädigten und Angabe ihrer Kontodaten die besagte Summe am Schalter einer Münchner Filiale ihres Geldinstituts in bar ausgezahlt bekommen hatte. Die näheren Umstände der Auszahlung werden derzeit durch das Geldinstitut überprüft.

Von der Täterin, die am Schalter der Münchner Filiale äußerst dreist und unverfroren aufgetreten war und bei der Tat eine FFP2-Maske trug, existiert immerhin eine Videoaufzeichnung.