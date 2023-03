Nach Unfall in Tutzing hängt leerer Zettel an Windschutzscheibe

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf eine unfallflüchtige Person, die in Tutzing einen VW-Bus angefahren hat. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Tutzing - Möglicherweise eine dreiste Unfallflucht ereignet sich in der Bahnhofstraße in Tutzing. Dort wird ein Fahrzeug angefahren und ein unbeschriebener Zettel am Scheibenwischer befestigt.

Am Dienstag um 7.21 Uhr parkte ein Penzberger Autofahrer seinen silbernen VW-Bus im Bereich der Bahnhofstraße 17 in Tutzing auf einem der Längsparkplätze. Gegen 19 Uhr kehrte er zurück und stellte eine Delle im linken Bereich der Heckklappe fest. Auffällig war, dass ein leerer Zettel an der Windschutzscheibe hing. Ob dieser Zettel vom Unfallverursacher stammt ist unbekannt.

Wer hat den Unfallverursacher in Tutzing beobachtet?

Möglich ist, so die Polizei in Starnberg, dass der Verursacher den Unfall sehr wohl bemerkte und einen leeren Zettel an die Windschutzscheibe hängte, um möglichen Zeugen zu vermitteln, dass er sich um die Schadensregulierung kümmert. Zeugen die den Unfall, insbesondere unter dem Eindruck, dass der Verursacher sich kümmert, beobachtet haben, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Starnberg unter Telefon 08151/364-0 melden.

Unfallverursacher von Tutzing kann sich melden

Ebenso kann sich der Unfallverursacher melden um Schadensbegrenzung zu betreiben. Sollte ein Zeuge den Verursacher erkannt haben und sich die Version mit dem leeren Zettel bestätigen, dürfte keine Hoffnung auf ein mildes Urteil der Justiz bestehen. Insbesondere nicht, wenn er oder sie sich auch im Nachgang nicht meldet. (kb)