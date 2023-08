Nach Unfallfluchten in Pöcking steuert Beifahrer das Fahrzeug

Von: Petra Straub

In Pöcking werden zwei Pkw angefahren. Die Polizei sucht nach Zeugen. © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Pöcking - Beim Wenden beschädigt eine Autofahrerin am Strandbad-Parkplatz in Pöcking zwei Pkw und überlässt anschließend ihrem Beifahrer das Steuer. Sie hat Gründe dafür.

Am Feiertag 15. August, gegen 13 Uhr, ereignete sich am Parkplatz Strandbad in der Königinstraße in Pöcking eine Unfallflucht. Eine Zeugin konnte beobachten, wie ein schwarzer Audi wendete und dabei zwei Fahrzeuge beschädigte. Die Zeugin sah dann noch, wie ein Mann von der Beifahrerseite ausstieg und an die Fahrerseite ging. Dort stieg eine Frau aus, setzte sich auf den Beifahrersitz und der Mann fuhr weg. Bei den beiden geparkten Pkw, ein BMW und ein Mazda, entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro.

Unfallfahrerin von Pöcking hat keinen Führerschein

Der flüchtige Audi konnte in Starnberg angehalten und kontrolliert werden. Am Steuer saß ein 53-jähriger Mann aus München, Beifahrerin war eine 31-jährige Frau ebenfalls aus München. Aufgrund der Aussage der Zeugin wurden beide Personen überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass die Frau keine Fahrerlaubnis besaß. Der Mann war leicht alkoholisiert, ein Atemtest vor Ort ergab einen Wert von 0,5 Promille Atemalkoholkonzentration. Der Mann glaubt dem Alkoholtest nicht und bat darum, dass bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt werden soll. Dem Wunsch wurde entsprochen. Da der Mann weiterhin behauptete, er sei gefahren, stehen nun mehrere Straftaten im Raum.

Beifahrer setzt sich in Pöcking alkoholisiert ans Steuer

Die Frau erwartet mindestens eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht, der Mann wird wegen Beihilfe zur Unfallflucht, Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Sobald das Ergebnis der Blutuntersuchung vorliegt, könnte noch eine Ordnungswidrigkeit nach dem StVG erfolgen, so die Polizei Starnberg. Ob noch weitere Straftaten dazukommen, kann erst nach Ende der Ermittlungen sicher gesagt werden. Die Polizei Starnberg sucht in diesem Zusammenhang aber Zeugen, die den Unfall am Parkplatz Strandbad beobachteten. Diese sollen sich bitte mit der Polizei Starnberg, Telefon 08151/364-0, in Verbindung setzen. (kb)